El nuevo escándalo de Charlotte Caniggia con su pareja: "La agarró infraganti"

Charlotte Caniggia se habría separado de su novio en medio de un escándalo tras tres años de relación.

Juan Etchegoyen reveló que Charlotte Caniggia se habría separado de su novio, Roberto Storino Landi, en medio de un escándalo. "La agarró infraganti", contó el periodista de Mitre Live, días después de que la propia mediática hiciera una publicación en sus redes sobre las "relaciones tóxicas".

Pese a que llevaba varios años en pareja (desde el 2019), lo cierto es que Charlotte Caniggia nunca dio mayores precisiones sobre su noviazgo con Roberto Storino Landi, un empresario oriundo de San Miguel que fundó en Miami una empresa de alquiler de autos de lujo junto con un amigo. Cuando la mediática fue vinculada con Joaquín Levinton durante su participación en MasterChef Celebrity, ella misma se encargó de aclarar que estaba muy bien con Storino Landi, pero la felicidad y el romance habrían llegado a su fin y de forma escandalosa.

"Él se enteró que ella estaba teniendo una aventura y se pudrió todo, ella le fue infiel aparentemente porque las cosas estaban desgastadas con su ahora ex", contó Juan Etchegoyen en Mitre Live, de forma sorpresiva. En ese sentido, también reveló que la relación de Alex Caniggia con Melody Luz le pegó fuerte a Charlotte: "Me cuentan que ver a su hermano tan enamorado le hizo replantear las cosas a ella".

Pero la separación no habría sido en los mejores términos ya que habría terceros en discordia, según contó Etchegoyen. "Él entró a su casa y la vio a ella con otro, la agarró infraganti con su mejor amigo que se llamaría Ian", aseguró el periodista de Mitre Live, sorprendiendo a todos. Por el momento, la mediática no hizo declaraciones públicas respecto al final de si noviazgo con Roberto Storino Landi, con quien mantuvo una relación de tres años.

La tristeza de Charlotte Caniggia al hablar sobre su relación con su padre

En otro momento, Andy Kusnetzoff le preguntó a Charlotte sobre la relación con su padre, Claudio Paul Caniggia, y se generó un clima de tensión en la mesa, especialmente porque se sabe que el padre de Charlotte tiene denuncias de violencia de género por parte de su madre, Mariana Nannis.

"¿Vos no tenés relación con tu papá?", le preguntó el conductor. Charlotte le respondió con dolor: "Sí, pero él no me habla. Uno como hijo le manda ochenta mensajes pero no me contesta y listo, ¿qué vas a hacer?. A veces los papás meten a los hijos en los problemas de pareja".