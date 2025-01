El mueble tendencia que tiene Matilda Salazar en su habitación y que revolucionó las redes.

Matilda Salazar, la hija de Luciana Salazar, está creciendo en un entorno lleno de estímulos que impulsan su desarrollo, y uno de los elementos más destacados en su habitación es su biblioteca Montessori. Este mueble fue diseñado especialmente para fomentar la autonomía y el amor por la lectura desde una edad temprana.

La pequeña, quien ya mostró su interés por los libros, cuenta con un mueble que se adapta a su tamaño, con estantes bajos que le permiten acceder fácilmente a sus libros favoritos.

Estas bibliotecas, basadas en el enfoque Montessori, tienen como objetivo promover la independencia de los niños, permitiéndoles seleccionar y organizar sus libros sin necesidad de ayuda externa. Recientemente, en sus redes sociales, Matilda compartió su entusiasmo por la lectura y mostró cómo elige los libros que lleva de la escuela a su hogar.

El mueble que Matilda tiene en su habitación es de una marca especializada en muebles infantiles, y su diseño escalonado de melamina facilita el acceso y la organización. Gracias a su estructura amigable, los niños pueden explorar el mundo de los libros de manera sencilla y ordenada.

Las bibliotecas Montessori se volvieron muy populares en los últimos tiempos por su practicidad y su alineación con un método pedagógico que valora el aprendizaje autónomo.

Se supo por qué Matilda Salazar y Martín Redrado se veían a escondidas

Luciana Salazar volvió a hablar de Martín Redrado y dejó mucha tela para cortar. Fue durante una entrevista para el ciclo Mañanísima, de El Trece, donde la modelo dio detalles de la batalla judicial con su ex pareja y reveló qué le pregunta su hija Matilda sobre el economista. Además, confesó que la niña se veía a ocultas con el exfuncionario.

Al ser consultada por cómo vivió el 2023, Luli fue contundente: “Te diría que fue el peor año de mi vida. Yo creo que fue el peor de mi vida. Se murió mi mejor amigo(Raúl Sotelo). Para mí fue un golpe durísimo que todavía no lo puedo digerir. Me cuesta. Cuando pienso, lloro”.

Luego, sobre sus diferencias judiciales con Redrado, Salazar explicó: “Yo lo hago con una causa justa que es proteger los derechos de mi hija, que es lo que le corresponde. Estoy segura de que el día de mañana Matilda, en esos momentos que veía su mamá cansada, por no decir triste ya, de todo lo que pasa… Yo sé que me lo va a agradecer mucho porque es solo por ella”.

“Por suerte ya estamos en instancias finales. Si Dios quiere porque hay miles de recursos para alargar todo como lo que está haciendo él, pero bueno, está todo muy claro”, agregó luego.

Además, explicó sobre las pruebas que ella tiene a su favor en el litigio: “Hay demasiado, no solo que hay firmas, hay acuerdo, hay escribanos públicos, hay abogados. Hay muchos testigos. Es realmente una cosa de no creer, pero bueno, es lo que me tocó y por lo que tengo que luchar”.

Y remarcó al respecto: “Espero que ya sean los últimos momentos para terminar con esto de una vez. Muchas madres me escriben porque viven las mismas situaciones y también están agotadas. Son muchos años. Me parece que la justicia tendría que ser mucho más rápida con estos temas. Sobre todo con el tema de la cuota alimentaria, pero bueno, esperemos que todo se solucione rápido y Matilda pueda volver a recuperar sus derechos”.