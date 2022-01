El mensaje de Chano Charpentier que emocionó a sus fans

El músico recibió el 2022 con un mensaje en las redes sociales que conmovió a sus seguidores.

Luego de un 2021 accidentado, Chano Moreno Charpentier se mostró en las redes sociales con más ganas que nunca de volver a los escenarios y dejó un mensaje que emocionó a sus seguidores. El brote psicótico que sufrió el 26 julio por su adicción a las drogas y que desembocó en un violento episodio policial que lo dejó al borde de la muerte ya quedó en el pasado y hoy el músico se muestra entusiasmado con el futuro por delante.

Ese fatídico día del incidente, su madre pidió ayuda a una guardia psiquiátrica por el estado emocional en el que se encontraba el cantante y el profesional que lo atendió -al no poder manejar la situación- solicitó intervención policial. Al lugar acudió el oficial Facundo Amendolara, quien al sentirse amenazado le disparó hiriéndolo en el abdomen por lo que estuvo hospitalizado durante 3 semanas.

Ya repuesto de aquel episodio y en plena rehabilitación de su adicción, Chano apuesta a un 2022 con nuevos proyectos y mucho trabajo. Hoy, apenas pasados 4 minutos del primer día del año, tuiteó un profundo mensaje que emocionó a sus seguidores.

“Gracias a Dios x resucitarme y Gracias a la vida x dejar entrar mi música en ustedes. Una hermosa forma de eternidad. Feliz año para todos”, escribió el músico mientras se prepara para dar varios shows durante el verano.

El desesperante momento de Chano en Nueva York

Chano Moreno Charpentier está atravesando un buen momento personal y así se lo vio en Los Mammones, donde charló de forma animada y distendida sobre los temas más variados. Entre las sorpresivas revelaciones del cantante se destacó una anécdota que el músico vivió en Nueva York con Esmeralda Mitre, con quien son muy amigos. Además, Chano también habló sobre otra de sus inesperadas amistades: Jorge Lanata.

Chano contó algunas anécdotas imperdibles, entre las que se destaca una que vivió en un viaje a Nueva York que hizo con Esmeralda Mitre, de quien es muy amigo.

"Nos hicimos amigos hace muchos años. Hasta hicimos un reality show", comenzó contando Chano sobre su amistad con una de las herederas de La Nación. Al escucharlo, Jey Mammón le preguntó si de ahí es que había salido el hit Carnavalintro. "Sí, pero es un fake. En realidad, yo ya lo tenía escrito. Ahí, lo actué", reconoció el cantante. Pero lo más increíble sobre ese reality que se filmó en parte en Nueva York fue lo que Chano contó a continuación.

"Nos pasó de todo. Un delirio, la compañía me pagó los pasajes. No me querían pagar los videoclips, pero me pagaron los pasajes de Esmeralda, mi psicólogo, mi psiquiatra José Capece y dos personas más que filmaban", siguió contando Chano, antes de agregar que se filmaban a diario en Nueva York, luego se editaba y al final del día se subía a Facebook. Lo más sorprendente sin embargo fue una revelación que dejó a todo el estudio de Los Mammones boquiabierto: "Fui en cana una noche en Nueva York y me dije 'de esta no vuelvo más'".