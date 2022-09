El mal momento de Leticia Siciliani: "Cuando me di cuenta, ya era tarde"

Leticia Siciliani vivió un mal momento durante el fin de semana y se lo contó a sus casi 1,5 millones de seguidores en Instagram.

Leticia Siciliani le contó a sus casi 1,5 millones de seguidores el mal momento que vivió durante el fin de semana mientras intentaba hacer un trámite bancario. "Cuando me di cuenta, ya era tarde", reveló la actriz y ex MasterChef Celebrity en una serie de historias de Instagram, donde hizo un repaso por la lamentable situación que tuvo que experimentar.

Las estafas telefónicas y el phishing son algunas de las modalidades más utilizadas por delincuentes en tiempos en los que el uso de aplicaciones bancarias es cada vez más usual. Por eso, los bancos suelen advertir a sus usuarios para que no brinden datos personales a través de llamadas telefónicas y no sufran esta clase de robos.

"El finde me estafaron... Caí en uno de esos robos en los que pensé que jamás iba a caer", reveló recientemente Leticia Siciliani en su cuenta de Instagram. A continuación, la actriz comenzó a explicar que el sábado estaba haciendo trámites con su tarjeta de crédito y al poder entender el número telefónico que se leía en el dorso, decidió googlearlo.

"El primer resultado que me apareció eran dos teléfonos: uno que parecía ser de línea y un 0800 que efectivamente era el de la tarjeta", siguió la actriz. Siciliani continuó relatando que intentó comunicarse con el primero y no recibió respuestas, mientras que al hablar con el 0800, le dijeron que tenía que resolverlo a través de la aplicación.

Al terminar de hablar con el 0800, la llamaron desde el número de línea y al no atender, le enviaron un mensaje de WhatsApp preguntándole cuál era su inconveniente. La actriz les contó e inmediatamente la volvieron a llamar por teléfono y le explicaron qué tenía que hacer el trámite que necesitaba.

Cómo la estafaron a Leticia Siciliani

Entonces le preguntaron su número de documento y el banco que había emitido la tarjeta: "Hasta ese momento, no me parecía nada raro porque solían ser cosas que me habían preguntado en esos días que estuve haciendo trámites". Con esos datos, los estafadores lograron obtener información sobre el usuario de homebanking.

"Me enredó tanto con todas las cosas que parecían ser claras y verídicas, que terminé pasándole esa clave, que no hay que pasarle a nadie, que es un token. Cuando me di cuenta, ya era tarde", agregó Leticia. Entonces notó que le habían sacado toda la plata de su cuenta, además de que le cambiaron el usuario y la clave del homebanking.

"Me fui corriendo a un cajero con la tarjeta y cuando consulté el saldo, vi que ya no tenía nada en la cuenta. Estuve todo el fin de semana sin saber qué hacer, culpándome, sintiéndome responsable de haber sido robada por haber dado yo los datos", sumó la actriz, que reconoció que se sintió "violentada" y muy vulnerable. Por último, Siciliani le agradeció al personal del banco que la ayudó y contó que tuvo la suerte de que le devolvieran su dinero: "Sé que a la mayoría de las personas a las que les roban de esta forma, les roban su sueldo, sus ahorros de toda la vida... Así que tengan cuidado, estén atentos y espero que esta información les sirva".