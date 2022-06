El letal mensaje de Shakira en medio de su ruptura con Piqué: "Lo tuyo es falso"

La cantante lanzó fulminantes afirmaciones en una reciente publicación que podrían ser dedicadas a su ex. Shakira y Gerard Piqué se separaron tras 12 años de relación.

Shakira habría anticipado su desilusión ante su esposo Gerard Piqué a través de una de sus más recientes canciones. La intérprete de Dónde Están Los Ladrones se expresó de manera contundente al escribir su track Te Felicito, en el que colabora con el cantante Rauw Alejandro.

La colombiana y el español se habrían separado por una infidelidad del deportista a la cantante con una modelo de 20 años. Uno de los datos que alimentan este rumor es la letra de la pegadiza canción de Shakira, que trata sobre la desilusión de una persona al abrir los ojos y darse cuenta que su pareja no es quien demostró ser en un principio.

"Por completarte me rompí en pedazos, me lo advirtieron, pero no hice caso. Me di cuenta que lo tuyo es falso, fue la gota que rebalsó el vaso. No me digas que lo sientes, eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes. Te felicito, qué bien actúas", reza la canción compuesta por la voz de Whenever, Wherever, contundente ante las personas que traicionan a sus parejas.

El principal conflicto entre Shakira y Piqué se basaría en el paradero de sus hijos, Milan (9) y Sasha (7), ya que la cantante querría dejar Barcelona e irse a vivir a otra ciudad; mientras que el futbolista no pretende despegarse de los niños y utilizaría como argumento que ellos deben quedarse en su ciudad porque es donde nacieron y crearon sus vínculos.

La agencia de comunicación de la estrella de la música informó a los medios que la separación entre Shakira y Piqué es un hecho a través de un comunicado. "Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión", se puede leer en el anuncio.

Enfocada en su carrera

Shakira no dejó de aparecer en público por el escándalo que la involucra, como muchas celebridades suelen decidir en momentos álgidos como este. Por el contrario, la cantante se mostró compenetrada en su trabajo y agradeció a sus fanáticos por llevar el videoclip de su canción Hips Don't Lie (2005) al billón de reproducciones, cifra que ya ha superado con otras canciones. "Estoy tan agradecida por todo el amor", escribió la voz de Waka Waka en el pie de foto de su posteo.