El lanzamiento inesperado que confirma la separación de Trueno y Nicki Nicole: "No voy a llorar"

Nicki Nicole realizó un posteo en sus redes sociales donde se mostró con lágrimas en los ojos. El lanzamiento de la artista que confirma la separación con Trueno.

Los rumores de separación de Nicki Nicole y Trueno son cada vez más fuertes, dado que los artistas no se mostraron más juntos, ni en persona ni a través de sus redes sociales. En este contexto, la creadora del tema Wapo Traketero subió un posteo que demuestra la ruptura que conmovió al mundo de la música.

"Alma 1: No voy a llorar. Ya disponible", escribió Nicki Nicole en su cuenta de Instagram acompañado de un breve video donde se la ve llorando. Es que la artista lanzó una nueva canción donde la letra denota una tristeza absoluta. "No voy a llorar cuando te vayas, no voy a sufrir si tu me dejas. Ya me convencí de que tu amor no podrá ser para mi", expresa el tema. Además, en un momento del videoclip, suenan truenos pero en ningún momento llueve, sino que se despeja el cielo, referencia directa que tiene que ver con la situación amorosa que está atravesando.

De esta manera, se terminaron con los rumores y definitivamente Nicki Nicole y Trueno están separados. La cantante de 22 años y el rapero de 20 estaban juntos desde hace varios años. De hecho, se iniciaron al unísono en la música logrando una fama superlativa, pero la historia de amor ya se acabó.

En las redes sociales, el lanzamiento del tema de la joven tuvo un sinfín de reacciones de sus fanáticos y hasta de otros músicos. "Ay, mi amor", expresó Nathy Peluso, consolando de alguna manera a su colega. Sol Pérez, por su parte, escribió un corazón, mientras que también se hicieron eco de este nuevo single Sebastián Yatra y Stefi Roitman, entre otros.

Chau Trueno: Nicki Nicole, muy cerca de un galán de novelas argentinas

Hace ya varias semanas que fuertes rumores de separación involucran a Nicki Nicole y Trueno. Y aunque si bien ninguno de los dos cantantes brindó declaraciones al respecto, surgieron varias situaciones que parecen confirmar estas especulaciones. Una de las más recientes es que la artista se mostró muy cercana a un famoso actor de telenovelas.

Ambos cantantes conformaban una de las parejas más aclamadas de la escena musical juvenil. Sin embargo, desde comienzos del 2023, empezaron a enfrentar fuertes rumores de separación que se vieron alimentados por varias ocasiones en las que estuvieron en los mismos festivales pero no se mostraron juntos arriba del escenario.

Sin ir más lejos, recientemente, Nicki Nicole fue vista junto a Gonzalo Valenzuela, la expareja de Juana Viale y reconocido galán de telenovelas argentinas. Los artistas asistieron juntos al Festival de Viña del Mar, en donde se los vio en varios videos bailando juntos y divirtiéndose.

En un principio, los internautas y fanáticos interpretaron esto como una simple amistad, pero luego Valenzuela y Nicole hicieron un vivo juntos e incluso subieron algunas fotos en conjunto a sus redes sociales. Aunque si bien, ninguno confirmó estar saliendo, a muchos seguidores les sirvió la confirmar la separación de la cantante con Trueno.