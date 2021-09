El Kun Agüero le hizo un picante comentario a Lali Espósito, pero se arrepintió y lo borró: "Bueee"

El "Kun" Agüero le comentó una foto a Lali Espósito en Instagram, aunque luego lo borró, en medio de los rumores de separación con su novia Sofía Calzetti.

Sergio "Kun" Agüero le comentó una foto en Instagram a Lali Espósito y desató una ola de rumores con respecto al supuesto final de su relación con Sofía Calzetti. Después de que la cantante y actriz publicara una imagen en su cuenta oficial de la mencionada red social (@lalioficial) en agradecimiento por haber formado parte del prestigioso evento internacional denominado Global Citizen (Ciudadano global), el futbolista le dio un Me Gusta y le comentó "bueeeeeeee", para ratificar cuánto le gustó el post.

Sin embargo, lo más curioso llegó después: la instagramer Juariu (Victoria "Vicky" Braier) dio a conocer sus capturas de pantalla en las que confirmó que el delantero de 33 años eliminó más tarde su mensaje, aunque sí dejó el like. De cualquier manera, hubo un detalle importante más que no pasó desapercibido para la influencer ni para el ambiente deportivo y artístico en general...

El "Kun" Agüero estaría separado de su novia Sofía Calzetti

Entonces, Juariu fue más allá todavía y advirtió que el jugador de la Selección Argentina y su pareja ya no se siguen en Instagram, por lo que todo indica que no estarían más juntos en la actualidad, aunque este trascendido no fue confirmado por los mismos protagonistas todavía. Lo cierto es que desde que el ex-Independiente dejó Manchester City tras diez temporadas para pasar a vivir en Barcelona, su nuevo club, los posteos juntos fueron cada vez más esporádicos hasta ser directamente casi nulos por estos días.

El like y el comentario del Kun Agüero a Lali Espósito en Instagram.

Lali Espósito, vinculada con un jugador de la Selección Argentina

Igualmente, la figura del reciente certamen de canto La Voz (Telefe) ya había sido relacionada con un compañero del "Kun" Agüero en el Seleccionado albiceleste: se trata de Joaquín "Tucu" Correa, con quien intercambió en su momento algunos likes y comentarios en las redes sociales. En medio de versiones cruzadas que especulan con su presente amoroso, la compositora de 29 años continúa con su carrera ascendente tanto a nivel nacional como internacional.

El atacante de 27 años, de Inter de Italia, terminó en mayo de 2021 con Desiré Cordero, una modelo ex "Miss España" que fue la pareja de Cristiano Ronaldo, entre otros famosos. Además, el ex-Estudiantes se le había insinuado varias veces en forma viral a Tini Stoessel, aunque esos rumores parecen disipados, al menos por ahora.