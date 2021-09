Durísimo enfrentamiento entre Lali Espósito y Ángel de Brito: "Menos soporto"

Lali Espósito salió a desmentir de forma contundente una información que había dado Ángel de Brito y terminó protagonizando un intenso cruce con el conductor de LAM.

Lali Espósito se pudrió de los rumores que circularon respecto a una supuesta baja de un recital con Tini Stoessel y desmintió una información que había brindado Ángel de Brito, que rápidamente salió a contestarle. La cantante usó su cuenta oficial de Twitter para dejar sentado de forma contundente qué pasó con su participación en el concierto que se va a realizar a principios de octubre en el Hipódromo de Palermo, con los 40 artistas más importantes del país.

En los últimos días, el conductor de Los Ángeles de la Mañana venía contando sobre un súper recital que se realizará a principios de octubre en el Hipódromo de Palermo para agradecerle a los médicos y personal de salud que trabajaron a destajo durante la pandemia. De Brito contó que el evento se llamará "Gracias", tendrá conductores rotativos pertenecientes a distintos canales y que desean televisarlo, ya que las 5 mil personas que podrán estar presentes serán médicos. Entre los 40 importantes artistas que fueron convocados se destacaban Tini Stoessel y Lali Espósito, aunque finalmente ninguna de las dos participará del concierto.

En el caso de Lali se especuló con que el motivo giraba alrededor de la presencia de Tini, a quien la quieren enfrentar a pesar de que ya ambas en varias oportunidades negaron tener una rivalidad. Cansada de los rumores sobre su ausencia, la coach de La Voz Argentina usó su cuenta de Twitter para desmentir la información de Ángel de Brito, aunque sin mencionarlo: "No me baje de ningún show chiques, porque jamás fue real que me hayan convocado! De hecho nunca entendí de que hablaban hasta ahora".

El conductor de Los Ángeles de la Mañana había contado que la ausencia de Lali era porque tenía compromisos laborales. A la vez, De Brito también reveló que la idea de los organizadores del recital era que Lali y Tini cantaran una canción juntas, una colaboración muy esperada pero que todavía no se podrá ver. Unas horas después de haber confirmado que la ex-chica Disney iba a estar presente, el propio periodista se corrigió: "Malas noticias: Tini tampoco vendrá al recital del hipódromo. Estará en España en esa nueva fecha".

La respuesta de Ángel de Brito a Lali

Claro que el periodista no se quedó callado cuando vio el tuit de Lali Espósito y decidió responderle directamente. "Cómo no entendiste, si te conté el viernes. Los organizadores hablaron con Damián Amato el sábado. Yo nunca dije que te bajaste, sino que te querían entre otros 40 artistas", disparó picante el presentador de LAM. Para darle un cierre al intercambio de tuits, Lali aclaró por qué salió a responder y desmentir la información que había brindado De Brito: "A mi estas movidas de tw y contestar no me gustan.. pero MENOS soporto ya esa necesidad de seguir enfrentándonos entre mujeres. Eso hizo que quiera twittear, NO que hablen "mal de mi". Año 2021,con mujeres argentinas liderando la escena.. ya está! Eso es viejo".