El Kun Agüero develó el problema económico que enfrenta por un juego: "No sé cuánto llevo gastando"

A través de uno de sus últimos streams, Sergio "El Kun" Agüero develó el gran endeudamiento que tiene debido a un juego de celular.

Sergio "El Kun" Agüero develó el problema económico que enfrenta luego de haberse obsesionado con un juego de celular. A través de sus streamings en la famosa plataforma Twitch, el exfutbolista reveló la gran cifra que gastó para subir de nivel y contó cuál fue la sorpresiva decisión que tomó la entidad bancaria para limitarlo en sus compras.

Se trata del juego The Grand Mafia, una aplicación móvil que permite la opción de multijugador y consiste en "atacar a otras personas" para dominar un terreno. Según develó "El Kun" Agüero, se obsesionó tanto con avanzar en los niveles y subir de categoría que terminó con la tarjeta de crédito bloqueada por la cantidad de transacciones que realizó en un corto periodo de tiempo.

"Estoy poniendo plata a morir. Es un juego en el que atacas. Yo ataco y me putean, me mandan mensajes", comenzó por contar "El Kun" en su canal de Twitch. Sin embargo su obsesión por avanzar en el juego nació de una situación en particular: otra jugadora lo atacó mientras estaba "fuera de línea" y le quitó gran cantidad de poder. "Un día me levanto y pasé de tres millones de poder a dos millones. Me habían atacado y pude ver quién fue: la líder de la alianza más poderosa del servidor. Entonces le hablé a la chica y le pregunté por qué me atacó. Me hizo calentar y ella tenía 20 millones de poder", develó. De esta forma, Agüero arrancó una "guerra silenciosa" contra esta jugadora.

Para poder avanzar rápido en el juego y superar el nivel de esta jugadora, la aplicación le dio la oportunidad a Agüero de invertir dinero para mejorar las armas y así llegar más rápido al objetivo. "Empecé a comprar, a comprar, a comprar. Me maquiné, me puse todas las armas, diamantes, todo. Llevé a nivel 25 la base, compraba, compraba y compraba por día", contó Sergio "El Kun". Sin embargo, luego de realizar muchas transacciones, la entidad bancaria intervino.

"En un momento la tarjeta como que se me bloqueó. Y dije qué pasó, se me bloqueó, la puta madre. Al otro día vuelvo a comprar y se desbloqueó. Entonces empecé. Tengo una banda de oro y con eso compro aceleradores. No sé cuánto llevo gastando", se sinceró el exfutbolista. Sin embargo, cuando la chica lo desafió a superarla, aseguró que Agüero tendría que invertir aproximadamente 10 mil dólares.

Por último "El Kun" Agüero terminó su relato al contar que la misma chica le habló unos días más tarde y se sorprendió por "lo rápido que estaba creciendo" a lo que el deportista le contestó que era "para ganarle a ella". "Cuando se me acababan los aceleradores, iba a la tienda y pum, 100 dólares. Pasé a ser el número 1 del servidor", concluyó.

El nuevo trabajo de "El Kun" Agüero: fusionará sus dos pasiones

En diciembre del 2021, Sergio "El Kun" Agüero anunció su retiro del fútbol debido a una afección cardíaca. Sin embargo, otras puertas laborales se abrieron para el exdeportista y podrá fusionar sus dos grandes pasiones: el fútbol y el stream.

Según se conoció recientemente, "El Kun" Aguero firmó contrato con Disney para producir contenidos en las plataformas de ESPN, Star+ y Disney+. "Ya saben cómo fui dentro de una cancha de fútbol y el compromiso con el que encaré mi carrera, en cada uno de los clubes en los que jugué y en la selección argentina. Todos ellos me permitieron desarrollarme, crecer y mostrarme cómo soy", empezó por contar Agüero sobre este desafío.

En este marco, "El Kun" aseguró que "unirse a una compañía del nivel de Disney encaja perfecto en esa búsqueda". "Pensamos muy parecido y todos los proyectos que estamos viendo son apasionantes. Estoy muy entusiasmado con este acuerdo y listo para empezar a trabajar", aseguró.