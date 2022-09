El insólito tatuaje de Ricky Montaner en homenaje a Stefi Roitman

Ricky Montaner se hizo un tatuaje en honor a Stefi Roitman y lo mostró en sus redes sociales, donde sorprendió a todos.

Ricky Montaner sorprendió a sus seguidores en TikTok y también Stefi Roitman con el nuevo e insólito tatuaje que se hizo en honor a su esposa. "Amo tanto a mi esposa que me la tatué", escribió el cantante en la publicación de la red social con la que develó el diseño con el que inmortalizó a su pareja.

Stefi Roitman y Ricky Montaner suelen estar abonados a los programas y portales de espectáculos con los infinitos rumores de crisis y separación que enfrentan desde que están juntos, inclusive a los pocos días de sellar su relación en un impresionante casamiento. Pero en las últimas horas, la pareja volvió a ser tendencia por un motivo realmente insólito.

Es que el cantante compartió un breve video en la cuenta que comparte con su hermano en TikTok (@mauyricky) para mostrar el nuevo tatuaje que se hizo en honor a su esposa. "Amo tanto a mi esposa que me la tatué", escribió Ricky Montaner en el posteo que rápidamente se llenó de miles de likes y comentarios.

Sin embargo, lo insólito e inesperado es el diseño que Ricky eligió para homenajear a Stefi Roitman. En su brazo derecho, el cantante eternizó una imagen realista de una foto de la cola de su esposa. Tanto en el posteo como en el video, el músico le dijo un escueto "te amo" a Stefi, mientras la propia ex host digital de La Voz Argentina le escribió lo mismo y agregó una serie de emojis de duraznos, también en referencia al nuevo tatuaje de su marido.

