El insólito motivo que causó la furia de Jimena Barón: "Me rompe mucho las bolas"

La cantante y actriz hizo saber a sus fans un aspecto de la feminidad que no le gusta. Jimena Barón hizo un catártico tweet con una contundente queja.

Jimena Barón se mostró enojada en su cuenta de Twitter por un motivo que sorprendió a todos sus seguidores. La intérprete de La Cobra se expresó sobre algunas exigencias que supone ser mujer en la sociedad y aseguró que está un poco harta de cumplir con ellas.

"No me identifico con el tipo de mujer que ama probarse ropa, vestirse, que la peinen, la maquillen. Todo ese mariantonietaje me rompe mucho las bolas, somos varias, ¿no?", escribió la exjurado de Showmatch: La Academia.

La celebridad recibió varios comentarios que estuvieron de acuerdo con su punto de vista ante esta exigencia social hacia las feminidades. "Odio ir a comprarme ropa, tener que estar probandome, no me gusta peinarme, mucho menos el makeup, brillito y rimel y sha estamos"; "Mal, pero yo soy así por etapas jajaja onda un día quiero todo eso y después una semana no me interesa" y "Sí. Me gusta hacerlo yo, es más rápido", fueron algunos de los mensajes que le escribieron a la actriz de Los Roldán.

El fuerte mensaje de Jimena Barón en las redes sociales

"Hace 3 días que me pregunto de dónde mierda sale mi angustia, si es que se acerca el cumple de papá que no está, que lo extraño y que me cagó bastante la vida, si es que hace 2 años y medio no me subo a cantar a un show y me siento vacía, si es que cumplo 35 y debería sentirme grande y no perdida", comienza el posteo que Barón hizo en su cuenta de Instagram sobre el momento personal que atravesaba. Luego reflexionó sobre la hipocresía de las redes sociales: "Seguramente sea todo, pero la verdad es que lloro, incluso a la noche cuando duermo, me despierto llorando y me impactó bastante haber intentado sacarme fotos con la cara hinchada para venir a ig a decir (con mi cuerpo llamativo, cosa que no se den cuenta) que está todo bien".

"Nada grave, no es mi intención preocupar a nadie, pero no quiero colaborar a qué Instagram se convierta en un monstruo de falsa y constante felicidad", concluyó la celebridad.