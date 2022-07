El insólito motivo por el que Nicolás Cabré debió cerrar su Instagram a un día de abrirlo

El actor vive un complicado momento en relación a su perfil de redes. Nicolás Cabre debió cerrar su cuenta un día después de hacerla por un usuario fake.

Nicolás Cabré debió cerrar su cuenta de Instagram por una persona que intentó hacerse pasar por él en la red social. El actor Mariano Martínez defendió a su colega y amigo a través de su perfil y denunció a quien tomó el nombre de Cabré para loguearse en Instagram.

Cabré se había creado una cuenta en Instagram porque había otra persona que se hacía pasar por él y hasta hacía publicidad con marcas en ese perfil trucho. El perfil que el actor de Son Amores abrió se llamó "nicolascabre80", pero éste debió ser recientemente cerrado ya que otra persona, posiblemente la misma que había ocupado su identidad previamente, creó un usuario con el mismo nombre pero cambiando el último cero por la letra "O".

"Bronca total, no solo le usa la identidad sino que le hizo borrar su cuenta oficial. Denuncien, por favor", escribió Mariano Martínez, enojado por la injusticia que le toca vivir a su emigo en estos momentos.

Cabré llegó a hacer solo una publicación en el poco tiempo que pudo tener abierta su cuenta de Instagram. "Hola, gente. Finalmente, me convencí y abrí mi propia cuenta. Les cuento para los que no saben, que hay un usuario con más de 200 mil seguidores que hace tiempo se hace pasar por mí. Al principio no me molestaba, pero desde hace unas semanas empezaron a vender publicidad y recomendar productos y servicios en mi nombre", escribió la estrella de Botineras y Mi hermano es un clon en su único posteo.

La cuenta fake de Cabré logró hacer caer en la trampa a varias personalidades de la farándula, muchas allegadas al actor, que siguieron el perfil creyendo que se trataba de él, con Marcela Kloosterboer, Marley y Aníbal Pachano.

Nicolás Cabré sobre su vuelta al teatro

El actor dialogó con Clarín y se pronunció sobre la obra teatral que protagoniza junto con Mercedes Funes, Carlos Portaluppi, Facundo Calvo y Sol Loureiro, Me duele una mujer. "Es hermoso y es una tranquilidad tener la posibilidad de estar con Mercedes y con Carlitos y ser dirigidos por Manuel (González Gil). El grupo es divino, la verdad que ensayar fue un placer y lo estamos pasando muy bien", reflexionó el actor. Y agregó: "A mí no me varía, si la obra es buena es buena, no importa de dónde es, pero sí es una ventaja enorme tener al autor acá", en alusión a que el creador de la obra es argentino.