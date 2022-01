El insólito incidente de Denise Dumas que quedó grabado

Luego de haber sido eliminada de MasterChef Celebrity, Denise Dumas disfruta de su verano alejada de los medios. Sin embargo, un pequeño blooper hizo que volviera estar en boca de todos.

Hace tres semanas atrás, Denise Dumas fue eliminada de MasterChef Celebrity luego de no encantar al jurado con su platillo, sin embargo, pese a que todavía se sabe que la conductora tiene la oportunidad de regresar en la instancia del repechaje, parece que ahora aprovecha al máximo del verano junto con sus hijas y su pareja. Sin embargo, en medio de su descanso, un incidente alteró su paz.

Todo sucedió durante el fin de semana, cuando la famosa conductora se encontraba disfrutando del jardín de su casa junto a su familia. Así es como cada uno estaba en sus cosas, concentrado en pasarla bien, Denise Dumas por su parte disfrutaba de una merienda con mate mientras se encontraba sentada en unas sillas de jardín y observaba a su alrededor. Por otro lado, una de sus hijas decidió grabar un TikTok en donde se la podía ver a la conductora de fondo.

La idea principal de la niña era hacer el trend que recorre la red social con la canción de Emilia Mernes y MYA, BB, sin embargo, sin planearlo, terminó por dejar grabado un incidente de su mamá. Mientras Dumas se encontraba concentrada en mirar su alrededor, quiso dejar el termo del mate en el piso, pero sus piernas se engancharon en la silla y terminó por caer directo al piso.

Divertida por la situación que acababa de pasarle y lejos de sentirse avergonzada, Denise Dumas decidió compartir el video en sus redes sociales junto a un divertido mensaje. "Nunca no estoy haciendo un papelón, ¡ni cuando Emma graba videos! Se mata de risa pero ¡creo que le doy un poco de vergüenza también!", expresó la conductora con mucho humor por el incidente que sufrió y que, de pura casualidad, quedó grabado para siempre.

Una despedida dolorosa: la emoción de Denise Dumas

Luego de la despedirse de Hay que Ver, el programa de espectáculos que condujo durante varias temporadas junto a José María Listorti, la famosa artista se mostró muy angustiada por el hecho de no saber qué le deparaba su futuro laboral. Luego de unas semanas sin novedades, la actriz fue convocada por Telefe para formar parte de la tercera temporada de MasterChef Celebrity, puesto que aceptó con gran rapidez.

Sin embargo, pese a que se esforzó muchísimo por mantenerse a flote dentro de la competencia, terminó por quedar eliminada a la cuarta semana del certamen. "Me divertí muchísimo, me puse nerviosa, me reí a carcajadas, me ligué unos cuantos retos, me emocioné, me sorprendí cada noche, y, sobre todo, aprendí muchísimo", expresó la conductora en sus redes sociales cuando quedó afuera. Sin embargo, esta semana tiene la oportunidad de regresar a la competencia en el repechaje.