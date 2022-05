El inexplicable suceso que vivió Barby Franco en el trabajo: "Quedé muda"

La famosa modelo compartió en sus redes sociales el extraño momento que atravesó mientras modelaba.

Barby Franco protagonizó un extraño suceso mientras trabajaba y no pudo disimular su asombro. Sin poder creer la situación y en búsqueda de una explicación, la modelo compartió los detalles en sus redes sociales. "Hoy me quedé muda", expresó la influencer en sus historias de Instagram.

Todo sucedió el día en que la pareja de Fernando Burlando realizó una campaña de modelaje con vestidos de novia. En medio de la producción, Barby Franco recibió una inesperada visita que la dejó atónita, ya que fue una interacción inesperada. Una vez que terminó con sus compromisos laborales, la modelo compartió los detalles en sus historias de Instagram y sus seguidores compartieron la sorpresa.

"Hoy quedé muda cuando estaba haciendo fotos, de golpe pongo la mano y se me queda una mariposa como 20 minutos, no se quería ir", explicó Barby Franco junto a una foto que probaba sus dichos. "No sé que significado tiene, pero era la única volando en ese lugar", concluyó la historia la exparticipante de ShowMatch: La Academia.

A continuación de estas declaraciones, Barby Franco volvió a subir una serie de imágenes en donde se veía que el insecto estaba posado en su mano. En muchas culturas, las mariposas se relacionan con una señal de transformación y pureza y justamente apareció cuando Franco modelaba como novia, un evento a nivel personal que postergó en repetidas ocasiones.

Barby Franco reveló el desagradable apodo que le pusieron

La modelo habló de una gran inseguridad que generó a raíz de un detalle de su aspecto físico y de las burlas que recibió por este aspecto. Aunque si bien la influencer nunca demostró darle mucha importancia a su forma de verse, en un reciente ida y vuelta con sus seguidores de redes sociales reveló cuál es su mayor complejo.

"¿Posta el crecimiento de tu pelo es así de perfecto?", fue la primera consulta que le llegó a Barby Franco. Esta pregunta hacía referencia a las raíces del cabello de la influencer, la cuales crecen de forma pareja y sin formar "baches" en su cuero cabelludo. "Es horrible, lo odio. Por eso, nunca me hago un peinado tirante. Muero por tener entrada pero mi mamá tiene el pelo igual. Es más, me dicen cabeza de aceituna", contó Barby.