El inesperado romance entre dos reconocidas influencers: "Mucha química".

Sofi Gonet, en plena expansión de su carrera y con una base de fans cada vez más sólida, podría estar viviendo un nuevo capítulo en su vida personal. Según lo que contaron en El Ejército de la Mañana, la reconocida influencer estaría iniciando una relación sentimental con otra figura muy popular en las redes sociales.

"Me llegó el dato de que en una fiesta organizada por OLGA, se las vio muy cerca, acarameladas, con mucha química, como si estuvieran conociéndose en otro nivel", contó una de las panelistas del programa. "Estamos hablando de Luli González, que es una bomba en las redes, y, por supuesto, la reini Sofi Gonet", agregó, sin dejar lugar a dudas sobre la magnitud de este posible romance.

La conductora del ciclo también aportó un dato interesante: "Mi fuente, que es de confianza, me escribió anoche para decirme que probablemente sean ellas mismas quienes confirmen la relación en los próximos días". Luli González, conocida por su contenido viral, había mantenido una relación con Marti Benza, con quien aparentemente conserva una relación cordial tras haber compartido sus primeros pasos en el mundo del streaming.

Por otro lado, Sofi Gonet, además de acumular miles de seguidores recientemente, no es ajena a los rumores. Hace poco, se habló de un posible romance con Martín Baclini, el ex de Cinthia Fernández. Si bien ninguno de los dos confirmó aquella versión, esta vez las especulaciones parecen más sólidas.

Pepe Cibrián apuró a Migue Granados tras la polémica en OLGA: "Da la cara"

La polémica entre Pepe Cibrián y el streaming OLGA no para de crecer. Luego de que Toto Kirzner pidiera disculpas públicas por su "broma" al aire en su programa emitido por este canal, en donde se burlaba de la famosa entrevista que brindó el productor teatral con Susana Giménez contando el caso de una niña abusada sexualmente y las complicaciones que le ponía el sistema para poder adoptarla, Cibrián apuntó contra Migue Granados, uno de los dueños del canal.

En diálogo con el periodista Fede Flowers, Cibrián volvió a referirse a la polémica y fue letal contra el hijo de Pablo Granados, quien ya brindó declaraciones con Intrusos y aseguró: "Válido absolutamente lo que Pepe entendió porque es su lucha y hay que validarlo. Quedó muy banalizada la lucha inicial solo por reírse de una frase. Y me quiero matar por eso porque no me gusta". Sin embargo, a Pepe no le bastó esto y le exigió a Miguel que tome medidas.

"A mi no me tiene que llamar nadie ni pedirme perdón, le tienen que pedir perdón a la nena, yo siempre fui un medio para hablar de la nena", empezó por decir. Luego, continuó hablando particularmente del rol de Migue Granados como "cara visible" del canal y lo apuró para que saliera a hablar del tema públicamente y tomara medidas al respecto, "como hizo Fantino" con el caso de Neura.

Así, Cibrián lanzó: "Migue no me llamó nada, comentan, me dicen. A mi no me tiene que llamar nadie, él tendría que haber puesto la cara y hacerle frente a la situación. Tiene que hacerse cargo, es brutal lo que hicieron". Por último sentenció: "Es tu programa Granados, da la cara".