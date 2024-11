El impresionante emprendimiento de Lolo, el hijo de 18 años de Cecilia "Caramelito" Carrizo

El impresionante emprendimiento de Lolo, el hijo de 18 años de Caramelito Carrizo.

Cecilia "Caramelito, Carrizo a pocos días de haberse casado con Damián Giorgiutti, luego de 27 años juntos, atraviesa un gran momento personal. Recientemente, su hijo mayor, la llenó de orgullo al inaugurar oficialmente su emprendimiento con tan solo 18 años de edad. La exconductora infantil es madre de Lorenzo "Lolo", de 18 años, y Benito de 14.

El mayor de ellos, tiene una gran pasión por la indumentaria y con tan solo 18 años lanzó su propia marca de ropa. En ese sentido, su madre reveló que el adolescente comenzó con su emprendimiento de ropa los últimos años de la secundaria: “Lolo tiene una marca de ropa. La empezó estando en quinto año. Fue a mitad de ese año que se metió de lleno en eso”, dijo a Revista Gente.

Además, detalló que su línea textil tiene conciencia sustentable: “Es moda circular. Es hermoso lo que hace. Se llama Vintage Vault. Tiene un showroom, re lindo. Vende por Internet también”. Lo cierto, es que parte del look que lució el joven en la soñada boda de Caramelito fue hecho por sí mismo: “Está vestido con su ropa. El pantalón sí, la camisa no, esa se la compré yo, pero le hice modificaciones porque la quería más corta”.

Los dos hijos de la actriz exploran facetas artísticas, ya que mientras Lolo se destaca en el mundo de la moda, su hermano menor incursionó en la fotografía. Por otro lado, en la misma entrevosta, Cecilia Carrizo reveló que su hijo se encuentra en pareja hace tres años, un vínculo muy lindo por el que toda la familia de la novia también estuvo presente en el casamiento. “Lolo está de novio con Abril hace 3 años. Es una familia que adoramos. Le encanta estar de novio, ella es un amor”, contó orgullosa.

La impensada historia que contó Caramelito Carrizo con el Indio Solari: "Me da un beso"

Cecilia "Caramelito" Carrizo es una animadora infantil, conductora, actriz y exmodelo de 50 años cuya última experiencia en televisión fue como panelista de A La Tarde, el ciclo conducido por Karina Mazzocco en América TV entre 2021 y 2022. Si bien su actualidad laboral está marcada por una lejanía momentánea de los medios, se convirtió en noticia por una entrevista que dio recientemente en la que reveló la historia inédita que vivió con el Indio Solari en medio de un recital de Los Redondos.

En diálogo con Todo Pasa, el ciclo que conduce Clemente Cancela por Urbana Play, Caramelito Carrizo contó lo que vivió en pleno show de Los Redondos cuando estaba embarazada de su hijo Benito, quien hoy tiene 14 años. En primera instancia, dejó en claro su buena relación con el Indio Solari, la primera persona a quien le contó sobre la muerte de su hermano Martín Carrizo, el baterista que no solo tocó durante muchos años con la mítica banda argentina, sino también con Gustavo Cerati.

"Para Martín fue muy importante hasta su último día. El Indio lo invita a tocar en el Estadio Único de La Plata. Obviamente me invita Martín y yo estoy en la pata del escenario, en el costado, con mi panza, viendo el show", detalló en primera instancia. Ese momento del show que recordó Caramelito fue en plena ejecución de Ji ji ji, con la euforia que eso significa no solo para el público, sino también para los músicos.

"Encara para venir y yo me quería morir. Me moría de vergüenza de estar ahí, mirá si este dice '¿qué hace esta piba acá parada? ¿Quién la invitó?' Y viene a agarrar una toalla para secarse la transpiración de la cara y antes de secarse me dice "¿qué hacés, Caramelito?'", rememoró la conductora sobre ese intercambio de palabras con el cantante en pleno recital. "Me da un beso y me quedó todo con su chivo el sudor...", añadió a la divertida anécdota.