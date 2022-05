El gran paso de Rocío Marengo para convertirse en mamá: "Estoy feliz"

La famosa artista compartió un particular posteo y mostró que se encuentra muy feliz por el tratamiento para poder convertirse en mamá.

Rocío Marengo compartió un emotivo posteo en donde reveló que dio un gran paso en el proceso de convertirse en mamá. Hace ya varios meses que la mediática hizo público su deseo de traer un hijo al mundo y en las últimas semanas comenzó con el tratamiento para poder quedar embarazada. Consciente del apoyo que recibe por parte de sus seguidores, la artista decidió compartir los detalles del proceso en sus redes sociales.

En las primeras horas del martes, Rocío Marengo compartió una foto en sus historias de Instagram en donde se la veía acostada en una camilla de hospital. "Un pasito más, estoy muy orgullosa de mí", escribió la mediática en sus historias de Instagram y generó gran emoción entre sus seguidores. Aunque si bien la artista omitió detalles con respecto a la parte del proceso que estaba realizándose, no pudo ocultar su emoción por estar cada vez más cerca de cumplir su sueño de convertirse en mamá.

"Un poquito anestesiada todavía, con mi hermana que me acompañó", comentó Marengo en uno de los videos que compartió en sus redes sociales desde el hospital. "Tengo a la mejor familia y amigos del mundo. Gracias Sol, hermana, mejor amiga, todo", continuó Rocío muy agradecida por el apoyo y el cariño que recibe en esta etapa de su vida.

Posteriormente, Rocío Marengo compartió una selfie en donde escribió una peculiar reflexión para compartir con los miles de internautas que la siguen. "Estoy muy feliz. Agradezco todo el amor que me envían en sus mensajes. Seguiré conectada conmigo misma, con mi familia y amigas (que tengo las mejores) en este momento tan personal y deseado. Estoy muy contenta, segura y orgullosa de mí misma. Una mezcla de emociones linda pero fuerte. Gracias por el respeto, los amo", compartió Marengo.

El gran presente que vive Rocío Marengo

Luego de anunciar que su sueño de convertirse en mamá ya estaba en proceso de convertirse en realidad, Rocío Marengo brindó una nota con Socios del Espectáculo y comentó algunos detalles de este procedimiento al que se somete. "Ahí estamos con el tratamiento, contenta, feliz, disfrutando y tratando de calmar la ansiedad, porque hay cosas que no dependen de uno y lo hace Dios", comenzó por revelar.

"Ahora estoy bien con mi trabajo, cambiaría todo lo que construí laboralmente por este sueño. Tener un hijo es mi desafío, mi motor, ojalá salga bien el tratamiento y pueda darles la noticia, me encantaría", aseguró la mediática. "Mi prioridad es mi bebé y lo que tenga que ver con el resto no me importa, estoy con mi tratamiento acompañada por Edu, familia y amigos, tengo gente que está conmigo porque quiere, yo no ato a nadie, y él me elige a mi con mi proyecto y afrontó este camino", sentenció sobre la relación que tendrá su pareja con el bebé.