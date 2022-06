El filoso comentario de Jorge Lanata contra Rusherking: "No le hace asco a nada"

El periodista lanzó un comentario fuera de lugar mientras se hablaba del pasado amoroso del artista urbano.

Jorge Lanata protagonizó un momento radial que fue repudiado por los oyentes. En medio de su programa Lanata sin Filtro por Radio Mitre, se tocó el tema mediático entre Rusherking, "La China" Suárez y María Becerra, y lanzó un ácido comentario sobre el pasado amoroso del artista.

El periodista analizó el pasado amoroso de Rusherking en la columna realizada por Marina Calabró. Allí se nombró a la cantante María Becerra, expareja del artista; La China Suárez, con quien confirmó noviazgo; y la corta relación con la modelo Agustina Agazzani, en el marco de la tapa de la revista Gente sobre la cual se estaba opinando.

"Rusherking ningún boludo te digo eh ¿Qué tiene?", expresó al momento de la información vinculada al mundo del espectáculo. Por su parte, Marina Calabró le respondió y dijo: "Para mi tiene carita de yo no fui, de caído del catre".

Allí Lanata intervino y sostuvo: "Evidentemente está subido al catre". El comentario inapropiado surgió a raíz de la información que continuaba en la voz de la periodista.

"En su momento terminó todo mal entre Rusherking y María Becerra, ella lo acusó de infidelidad en Twitter. Y nos enteramos ayer que en el ínterin entre Becerra y "La China", el tuvo una relación sentimental afectiva con una vieja conocida de esta columna, Agustina Agazzani, la ex del rey de las perchas, la chica de la lancha", enfatizó. El periodista se sorprendió por haber trabajado con ella y lanzó el ácido comentario.

"¡¿La chica de la lancha?! Ah no le hace asco a nada Rusherking", soltó Lanata. "Todo lo contrario, una más linda que la otra", acotó uno de los columnistas del programa. "Qué grande", cerró el conductor de Lanata sin Filtro por Radio Mitre.

La contundente reacción de Lali Espósito al ser consultada por La China Suárez y Rusherking

Lali Espósito reaccionó ante la confirmación del romance entre "La China" Suárez y Rusherking, y sorprendió con sus declaraciones. La intérprete de Sin Querer Queriendo dejó en claro que su amistad con su colega continúa intacta a pesar del paso de los años y la distancia que los caminos de sus vidas impusieron.

"Me gusta la pareja. Me gusta que mis amigos sean felices. Si 'la China' es feliz, espectacular", expresó la celebridad sobre el amor entre el exnovio de María Becerra y su excompañera de tiras infanto juveniles de Cris Morena. Sin dudas es muy fuerte el cariño de Lali por "La China", ya que podría haber esquivado la pregunta y no revelar su opinión al respecto pero hizo lo contrario.