El enojo de Dalma Maradona con Mery del Cerro: "No hay derecho"

La hija mayor de Diego Maradona dio a conocer el motivo que le causa bronca contra Mery del Cerro y Stephanie Demner.

Dalma Maradona se expresó en sus redes sociales sobre su embarazo e hizo alusión a unas declaraciones de Stephanie Demner en cuanto a cómo transita su período gestacional. La hija de Claudia Villafañe dio a conocer cuáles son los antojos que ha tenido en las semanas que lleva de embarazo y los comparó con los de la influencer.

"Voy a denunciar a Stephanie Demner esta vez, como ya denuncié a Mery del Cerro por tener antojos de frutas", comenzó su descargo la actriz de Cebollitas en una de sus historias de Instagram, sobre su deseo por tener los mismos deseos que Demner cuando se trata de comer. "Me contaron que la potra de Stephanie está teniendo antojo de ensaladas".

Dalma continuó con su indignación por los antojos que Mery del Cerro y Stephanie Demner tienen y ella no. "No hay derecho! Ustedes vieron mi antojo de hoy, ¿no? Bueno, claramente así están ellas y así estoy yo". Por último, la hija del 10 les indicó a sus seguidores de redes que han pasado por procesos gestantes que le cuenten cómo han sido y qué antojos han tenido: "Quiero que me cuenten ustedes qué antojos tuvieron o qué antojo tienen, a ver si están más parecidas a mí".

Un sandwich de bondiola y queso fue el primer antojo de Dalma.

La denuncia de Verónica Ojeda a Dalma y Gianinna Maradona

La expareja de Diego Maradona denunció a sus hijas porque, según ella, habían especulado con la muerte de su padre para ganar dinero. Al poco tiempo, la mayor de las hermanas desmintió a Ojeda y dejó en claro que el dinero del que hablaba se iba a utilizar para trámites relativos al deceso de su padre y que sus hermanos estaban de acuerdo. "Cobraron 30 mil dólares por contrato. Yo dije que de mi parte iba a desistir porque me parecía una falta de respeto", soltó Verónica y agregó: "No porque yo no necesite el dinero, todo lo contrario, sino porque cobran eso siendo un homenaje, ahí hay un negocio. Se contradicen".

"Están hablando, lucrando y haciendo negocios con la muerte de su papá. Yo firmé para desistir de la parte de Dieguito, no quería nada. Ellas sí cobraron", cerró la madre de Dieguito Fernando Maradona sobre las supuestas acciones de las hijas del 10. Por su parte, Dalma escribió en sus redes sociales: "Miente, miente, que algo quedará. Yo me quedo con algo que a vos jamás te va a pasar", en alusión a una foto que la mostraba en un tierno momento con su padre.