Stephanie Demner disparó contra Estefanía Berardi: "Me sentí violentada"

Stephanie Demner apuntó contra Estefanía Berardi por revelar su embarazo antes que ella y la panelista respondió con todo.

Stephanie Demner disparó con todo contra Estefanía Berardi, quien dio la primicia del embarazo de la influencer y el tenista Guido Pella antes de que se cumplieran los tres meses, como es la costumbre. "Me sentí violentada", reconoció Demner en un descargo que realizó en sus redes sociales. La periodista de Mañanísima acusó recibo pese a que no fue nombrada y no se guardó nada en su respuesta.

En las últimas horas, Stephanie Demner y Guido Pella confirmaron que la influencer está embarazada y esperan juntos su primera hija. En ese sentido, Demner aprovechó sus redes sociales para agradecerle a Ángel de Brito por guardar el secreto, ya que el periodista había revelado en diciembre que sabía de un embarazo, pero que no lo iba a contar para respetar a la pareja. Quien no respetó los tres meses que se suelen tomar para brindar esta clase de noticias fue Estefanía Berardi, que dio la primicia en Mañanísima (Magazine TV), algo que no le gustó nada Demner.

Contestando a un seguidor que le preguntó si le había molestado que revelaran el nombre de su hija antes de que ellos lo confirmaran, la influencer aseguró que le había molestado "muchísimo". "A principios de diciembre me escribió Ángel y le pedí que no dijera nada ya que el tiempo de espera son tres meses, no es un capricho. Es porque hasta esa fecha es un embarazo de riesgo", comenzó explicando Demner. La influencer agregó que el periodista la esperó "respetuosamente", pero que no todos hicieron lo mismo.

El fuerte descargo de Stephanie Demner

"Lamentablemente tuve que contarlo a las apuradas porque a una persona se le ocurrió revelar y contar todo antes que lo hiciera yo", siguió Stephanie Demner, apuntando contra Estefanía Berardi, aunque sin nombrarla. En ese sentido, la influencer remarcó que si bien bastante gente del medio sabía de su embarazo, casi todos interpretaron su silencio y la respetaron. Para cerrar su descargo, Demner fue contundente: "Me sentí violentada, invadida y que se me faltó mucho el respeto. Ojalá no les pase lo mismo que a mi y puedan tener un embarazo respetado y feliz disfrutando los momentos y de la intimidad".

La durísima respuesta de Estefanía Berardi

En Mañanísima se hicieron eco del enojo de Stephanie Demner y Estefanía Berardi decidió contestarle con todo. "Las propias amigas me contaban que ella no te nombra porque no te va a regalar nada, ni un seguidor", comenzó explicando la panelista de Carmen Barbieri sobre por qué la influencer no la mencionó en su descargo, aunque estaba claramente dirigido contra ella. Sin hacer un mea culpa, Berardi se excusó al contar que le había mandado un mensaje a Demner preguntándole si quería que mantuviera silencio por la noticia, pero la influencer le habría clavado el visto.

"Se enoja porque yo lo cuento y ella tenía una estrategia para contarlo a la prensa a través de Ángel de Brito. Tenía toda una movida armada y yo me anticipé", siguió la panelista. A modo de cierre de su descargo, Berardi aseguró que Demner es "medio estrellita" e insistió en que quien actuó de forma incorrecta fue la influencer: "Yo no cometí ningún error. Ella hizo un descargo haciendo referencia a mi trabajo. Yo hablé con Stephanie, le hice la pregunta. ¿Y ella qué hizo? Me clavó el visto y no me contestó".