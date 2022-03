El encuentro íntimo entre Benito Fernández y un actor de Hollywood: "Me impactó"

El diseñador y modisto argentino Benito Fernández habló de sus amores a lo largo de su vida y reveló que tuvo un encuentro íntimo con un actor de Hollywood. "Me impactó terriblemente", afirmó.

“Cada una de mis cuatro relaciones gays duró tres años. ¿Qué pasará con ese número, no? ¡Tres años, ni más ni menos! ¡Qué loco! Hace poco, en una sesión de terapia, me cayó la ficha de que no debí haber estado con ninguno de mis novios”, comentó Benito durante una entrevista con el periodista Sebastián Soldano, de Infobae.

Por otro lado, se expresó sobre el sexo y las formas de encarar las relaciones en la tercera edad: “A los 61 descubrí un mundo diferente en este sentido, que va más allá de lo físico, de lo visual. Estoy viviendo un sexo que nunca tuve. El de las sensaciones. El de los ojos cerrados, el de las palabras al oído, el de las caricias, el de proponerse que el otro se excite. Y es un mundo maravilloso. Tanto que me da bronca y pena que haya gente que se esté perdiendo esta experiencia, tal vez por estar atada a los prejuicios de no ser valorados sin un cuerpo tallado o las medidas que te piden en cualquier chat”.

En otra parte de la nota Benito reveló que tiene ganas de volver a enamorarse y se animó a contar una picaresca intimidad con un actor famoso: “En este momento de mi vida, a esta edad, necesito una pareja que me reciba sin nombre, ni Google, ni profesión (...) Tuve un mini encuentro íntimo con un actor muy conocido de Hollywood y el hecho me impactó terriblemente. Y no por tratarse de esa persona y de lo que significa en la historia del cine internacional, sino por el modo en que todo se fue dando".

Sobre Benito Fernández

Benito Fernández es uno de los diseñadores favoritos de Máxima Zorreguieta y otras mujeres de la familia real holandesa. La reina consorte de los Países Bajos lo recibió más de una vez en su hogar. En el ámbito local, vistió a famosas como Valeria Mazza, Nicole Neumann y Dolores Barreiro. Perfumes, lentes y zapatillas son vendidos con su nombre, además de sus habituales colecciones de vestidos, siempre motivo de elogios en las pasarelas.