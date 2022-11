El duro relato de Dolores Fonzi sobre su salud: "Era un desastre"

La actriz abrió su corazón y se sinceró sobre el difícil diagnóstico médico que tuvo que enfrentar en el 2019.

En el año 2019, Dolores Fonzi recibió el diagnóstico médico de cáncer de mama y, gracias a su alerta temprana, la famosa actriz logró salvarse de la enfermedad. A tres años de ese difícil momento, la reconocida artista abrió su corazón y habló a fondo de su lucha contra el cáncer, la importancia de la prevención y aquellas cosas que "aprendió" a partir del diagnóstico.

En diálogo con Catalina Dlugi para el ciclo radial La Once Diez, la protagonista de Distancia de Rescate, reveló como el diagnóstico marcó un momento específico de su vida y cómo aprendió a darle un "nuevo valor al tiempo" a partir de su lucha contra la enfermedad. "A los 40 años cuando me hice mi primera mamografía me detectaron cáncer”, reveló Fonzi para abrir el tema.

En ese sentido, la reconocida actriz y hermana de Tomás Fonzi recalcó: "Hay alguna impresión del tiempo que me hace pensar: yo fui madre a los 30, a los 35 me separé, a los 40 tuve cáncer, a los casi 45 voy a estrenar mi película como directora. Estoy viviendo un momentazo, súper feliz”. Pero también hizo especial hincapié en la importancia del tiempo a la hora de tratar una enfermedad de esta complejidad.

"Parece una frase hecha pero vuelvo a decirlo con respecto a todo, el tiempo que le dedicás a tu cuerpo, a tu trabajo, a tu familia, a tu amor. El tiempo que le dedicás a la salud y a los estudios clínicos", reflexionó Dolores Fonzi sobre la importancia de mantener los chequeos al día. Luego, concientizó: "Yo era un desastre hasta que me diagnosticaron la enfermedad y me sané por detectarla a tiempo".

El nuevo proyecto audiovisual de Dolores Fonzi

Actualmente, Dolores Fonzi se encuentra en un gran momento personal y profesional. En las últimas semanas conformó el jurado de la Competencia Internacional del Festival de Cine de Mar del Plata y presentó su nuevo película llamada Las Fiestas. Feliz por este desafío laboral, la actriz brindó algunos detalles al respecto en la misma entrevista.

“En junio del año pasado Santiago Mitre filmó su película, en diciembre Ignacio dirigió Las fiestas y en junio yo dirigí mi ópera prima. O sea, en un año y medio en el grupo íntimo de amigos hicimos tres películas, fue hermoso", confesó Fonzi sobre sus proyectos más recientes. Luego, continuó: "Para mí, Las fiestas no es una película convencional, al actuar con amigos, con mi gente más cercana, se generó un clima de naturalidad que pocas veces pasa”.

Sobre la película en sí, especificó: "Se trata de una película muy íntima entre tres hijos, yo soy la del medio, que tienen de madre a Cecilia Roth, otra gran amiga".