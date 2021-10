El dramático momento que vive Tito Speranza: "No va a llegar"

El entrenador relató la difícil realidad que afronta con su esposa. Tito Speranza se hizo conocido en Showmatch por ser guardaespaldas de Ricardo Fort.

El recordado personaje de Showmatch, Tito Spearanza, abrió su corazón y se refirió a una dura realidad a la que debe hacer frente junto con su esposa, Marcela Villagra. La lucha de la celebridad que cobró popularidad por ser guardaespaldas de Ricardo Fort se relaciona con la paternidad.

“Marcela no quedó embarazada y no va a llegar ningún hijo. Pasaron los años, se hicieron las cosas que se tenían que hacer. Estaba todo bien, pero no quedó embarazada. Es inalcanzable económicamente. Si tuviéramos el dinero, de mi parte, alquilaría un vientre. Pero acá esto no está bien visto y tampoco está legislado de manera clara. Si tuviéramos las condiciones, me importa poco lo que pueda pensar la gente”, comenzó su descargo Speranza.

El periodista deportivo reveló que no cuenta con los medios económicos necesarios para acceder a una subrogación de vientre, método al que acuden muchas parejas que no pueden tener hijos de manera natural. Además, hizo referencia a la opción de la adopción y lanzó: “No es tan fácil. En su momento, no nos lo planteamos, porque queríamos ir por vía natural”. “Es inalcanzable económicamente. Si tuviéramos el dinero, de mi parte, alquilaría un vientre. Pero acá esto no está bien visto y tampoco está legislado de manera clara. Si tuviéramos las condiciones, me importa poco lo que pueda pensar la gente”, cerró en alusión al método que utilizaron famosos como Marley, Flor de la V, Luciana Salazar y Flavio Mendoza.

Tito Speranza feliz tras haberse vacunado

“Contento porque me llegó la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19. El deseo que tengo es, que todos los argentinos puedan estar vacunados. Sin campaña y bandería política. Somos seres humanos que también merecemos respeto”, escribió el deportista que llegó a la final de Showmatch 2011 en su cuenta de Instagram, en referencia a la importancia de la inoculación contra el coronavirus.

La alegría de Tito Speranza tras alcanzar un nuevo logro

Tito Speranza se expresó en sus redes sociales hace algunos meses para compartir su felicidad tras haberse convertido en periodista deportivo. “Otra etapa que llegó a su fin. Un año duro en lo personal más allá de la pandemia, pero estudiar y de una forma nueva (virtual) me ayudó; agradezco mucho todo lo que viví y aprendí”, comenzó su posteo de Instagram.

“Gracias a la vida y a todos los que me acompañaron en estos años de estudio. Hoy me recibí de Técnico Superior en Periodismo Deportivo”, cerró la celebridad.