El dramático momento que azota a La Joaqui: "Como el culo"

La Joaqui no pasa por su mejor momento en medio del furor por sus temas. Qué pasó con la cantante de género urbano.

La Joaqui es la artista del momento con los temas que vienen viralizándose rápidamente. Sin embargo, y en medio del buen momento artístico, la cantante de cumbia 420 se encuentra en un mal momento que generó un pequeño parate en su vida musical.

"La Joaqui, separada", indicaron desde la cuenta oficial de Twitter de LAM, programa que conduce Ángel De Brito por América TV. Allí brindaron la información sobre la ruptura que tuvo la artista con Sandro Moral, el skater, con quien venían transitando una crisis de pareja intensa hasta que le pusieron punto final a la relación.

"La cantante nos confirmó esta ruptura y que está feliz y que no la venía pasando nada bien con su ahora expareja", explicó Pepe Ochoa, el periodista de espectáculos que trabaja en LAM. De acuerdo a la información brindada, la crisis de pareja tenía que ver con muchas discusiones.

"La estaba pasando como el culo, él siempre le discutía antes de los shows y ella no quería seguir con este vínculo en estos términos", agregó el integrante de LAM. De esta manera, La Joaqui está soltera y todavía no se sabe si esta situación va a tener como consecuencia un parate en los shows o seguirá activa.

Escándalo total: echaron a El Polaco de América TV por un grave motivo

Lío Pecoraro dio a conocer por qué El Polaco ya no tiene su programa de televisión en América TV. El periodista reveló qué manejos del cantante de hits como Deja de llorar habrían molestado a las autoridades del canal de Daniel Vila, donde conducía el ciclo de entrevistas Un viaje inolvidable.

"Es una figura mega popular y lo quisieron llamar para conducir, que no era su fuerte. No es conductor de carrera, pero lo pusieron a conducir y se quedó sin programa, sin la posibilidad de forjarse, porque podría haberse dedicado a eso", comenzó su descargo el conductor de Crónica TV. Y sumó: "El tema es que El Polaco firmó contrato, pero las llegadas tarde, los plantones, las ausencias, la falta de profesionalismo hizo que las autoridades del canal digan ‘esta historia se terminó, así no se puede seguir’".

Pecoraro contó que la expareja de Karina La Princesita habría dejado a todo el equipo de su programa plantado cuando trabajaba en TV. Y agregó: "Ustedes saben lo que es dejar un programa de televisión a último momento, dejar a todo el equipo esperándolo, y que ‘ya llego, estoy retrasado, y que una, y que dos, y que tres; y como dijo María Martha Serra Lima, ‘la tercera es la vencida’, aunque fueron mucho más que tres".

"El Polaco estuvo en América, y ahí firmó su contrato, y empezó a hacer algunos capítulos para el ciclo, que iba los viernes a la noche después del programa de Flor Peña; pero ahora se quedó sin su programa", cerró el periodista.