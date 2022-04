El drama personal de Paula Cháves: "Horrible"

Paula Cháves abrió su corazón y decidió compartir un mal momento con sus hijos. Qué le pasó a la conductora de Telefe.

Paula Cháves atravesó horas sumamente movidas en su entorno familiar. La famosa conductora de Telefe decidió compartir una historia de Instagram en donde manifestó su preocupación por no poder llevar bien a cabo una comida para sus hijos y luego realizó un fuerte descargo.

Durante la jornada del pasado sábado 16 de abril, la presentadora de TV subió una foto en su cuenta oficial, en la que tiene más de 4 millones de seguidores, y reveló que tiene muchas complicaciones para cocinarle polenta a sus hijos. De hecho, manifestó su bronca por no poder hacerlo de la manera correcta.

"De las cosas más difíciles de la maternidad, hacer polenta con bebé llorando en las piernas", expresó con cierta molestia y consciente de que también se ocupa de atender otras tareas y demandas de los niños. En tanto, confesó que "hace 8 años" que la preparación de dicho plato de comida le sale "horrible".

Paula Cháves compartió las complicaciones que tuvo para cocinarle polenta a sus hijos.

De todas formas, la modelo y mediática dejó en claro que a su hija Filipa le gusta mucho dicho plato, sin importar cómo haya quedado la preparación. "A ella le encanta", aseguró en otra historia de Instagram.

Filipa, la hija menor de Paula Cháves y Pedro Alfonso, come la polenta que le cocinó su madre.

El viaje que hizo Paula Cháves con su familia

Hace unas semanas, Paula Cháves hizo un extenso viaje por República Dominicana y también Miami (Estados Unidos), donde hizo vida de playa junto a su esposo, Pedro Alfonso, y a sus tres hijos: Olivia, Baltazar y Filipa. Además, se encontró con Mery del Cerro, con quien también compartió varios días de relajo.

Paula Chaves explicó por qué ya no habla con La China Suárez

Hace tan sólo unos días, Paula Chaves volvió a hablar sobre el Wandagate, el escándalo entre “La China” Suárez, Wanda Nara y Mauro Icardi, que ocurrió en 2021. La ex conductora de Bake Off Argentina formaba parte de un grupo de amigas junto con “La China” en el que también se encontraban Zaira Nara, hermana de Wanda, Mery del Cerro, Gime Accardi, entre otras celebridades. Desde que salió a la luz la polémica, su amistad se desintegró hasta tal punto que ya ni siquiera se hablan.

Entre todas las versiones que surgieron, se dijo que cuando Paula Chaves se enteró de que “La China” había estado con Icardi le dijo: "Sos una sorete. Tengo los chats y leí todo. Sos una basura”. Ahora, la conductora negó haber dicho esto sobre “La China”. Al mismo tiempo, dejó en claro que pasaron cosas con ella mucho más allá de este escándalo que le dolieron mucho.

“¿Es cierto todo lo que se dice, que ahí hubo una cosita que se resintió?”, le preguntó un movilero de Los Ángeles de la Mañana (LAM). “A mí me hace muy mal estar envuelta en escándalos y me angustia. No me siento cómoda. Trabajé muchos años en Este es el Show, en donde tocábamos temas, y el que trabajó conmigo te puede decir que a mí me incomoda hablar del otro, tener que opinar de la vida del otro. No me siento cómoda ahí”, expresó Paula.

“No me gusta verme en los titulares de las noticias por cosas que no son mías. No tengo nada que ver”, reiteró. A pesar de que intentó no dar demasiados detalles y mantenerse al margen, Chaves admitió que todo esto “le causa mucha tristeza”, a pesar de que no tuvo ninguna pelea con nadie. “No estoy ni enojada ni mucho menos. Simplemente pasaron cosas íntimas, más allá de esto, que no están buenas. Pero a mí me duele y me apena la situación. Si quieren cerramos con esto: yo no le dije ‘sorete’ a nadie”, cerró.