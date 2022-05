El doloroso momento de Paula Chaves con sus hijos: "Me angustia"

Paula Chaves decidió compartir el mal momento que atraviesa con uno de sus hijos. Qué le pasó a la conductora de Telefe y el doloroso descargo que hizo en Instagram.

Paula Chaves se encuentra en una situación sumamente particular. La conductora decidió exponer un doloroso momento personal y compartirlo con su público. Por medio de una publicación que realizó en su cuenta de Instagram, explicó que se siente muy angustiada por lo que sucede con Olivia, una de sus hijas.

La presentadora, quien está casada con Pedro Alfonso desde 2014 y con quien tiene tres hijos (Olivia Alfonso, Filipa Alfonso, Baltazar Alfonso), expuso se refirió a los cambios que nota en una de sus hijas: "En que momento pasó… que se te fueron los cachetes… los dientes cambiaron … cambiamos los Pica Pica por Tini… dejaste de hacer mil gestos graciosos por segundo...".

Asimismo, Paula dejó en claro que Olivia ya no precisa de ella en diversas cuestiones del día a día: "En qué momento no me necesitaste tanto como antes…". Y profundizó su tristeza: "Cada etapa es Linda y tiene algo… Pero soy tan nostálgica … me angustia el paso del tiempo…".

"Por eso me recuerdo todos los días, respirar y conectar con el aquí y ahora… que es lo único que tenemos… ni lo que pasó, ni lo que va a venir... ahora. Te amo, Oli. Amo ser tu mamá y aprender todos los días juntas", profundizó la conductora de Telefe, quien siempre suele hacer descargos sobre su vida privada por medio de las redes sociales.

El inconveniente que tuvo Paula Cháves con Telefe en la previa de los premios Martín Fierro

Según contaron a mediados de mayo en Intrusos, Paula Chaves retrasó su salida en la conducción de la entrega de los premios Martín Fierro debido a que se encontraba disconforme con su look, específicamente con el maquillaje que le habían realizado. Uno de los panelistas del programa de América TV que estuvo presente en la ceremonia reveló los detalles del escándalo que llevó a que la producción tomara una rotunda determinación.

"Hubo una discusión tan fuerte que intervino la producción de Telefe para calmar las aguas y decir 'estás divina, tenemos que bajar, estamos a 15 minutos de comenzar'. Por eso también estaba muy incómodo Iván de Pineda", informó el periodista Gonzalo Vázquez en Intrusos. "Llegaron muy sobre la hora", determinó el panelista.

En este marco, Vázquez amplió la información y contó detalles sobre el enojo de Paula Chaves. "Hubo un enojo muy fuerte que incluyó molestia y una escena también bastante incómoda en una de las habitaciones del hotel antes de comenzar. Estaba preparándose, la estaban maquillando y tuvo un tema con la persona que la estaba maquillando", aseguró y agregó que a la exconductora de Bake Off "no le gustó lo que le estaba haciendo". " Faltaba muy poco para salir al aire, no había momento para modificarlo", remarcó el panelista.

"Fue todo mucho más tarde. Iba a salir 19.30 y salió 19.45. Se atrasó bastante y tuvo que ver con este episodio. El resultado final no le habría gustado demasiado y se desencadenó esta escena", concluyó Gonzalo Vázquez. Sin embargo, pese a no estar conforme con su maquillaje, Paula Chaves salió al aire y cumplió con su trabajo.