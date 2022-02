El doloroso duelo que atraviesa Nahuel Pennisi: "Se fue mi guía, mi referente"

Nahuel Pennisi está en medio de un duelo por el fallecimiento de un ser querido muy importante a quien consideraba su "guía, referente y ejemplo de vida".

Nahuel Pennisi compartió una triste noticia en sus redes sociales: falleció su abuelo, una de las personas de su familia hacia quien tenía más apego. A través de una dedicatoria, el cantante se despidió de él, a quien se refirió como su “guía, referente y ejemplo de vida”, que amó profundamente a él y a todos sus nietos.

“Anoche se fue mi abuelo. Después de varios días de lucha y entrega, está descansando en paz. En realidad, decirle abuelo es muy poco. Se fue mi guía, mi referente, mi ejemplo de vida más grande y más importante”, continua el conmovedor texto, que publicó acompañado de dos fotos de los dos juntos abrazándose: una sonriendo para la cámara y otra de su abuelo dándole un beso en la mejilla.

El abuelo de Pennisi también fue uno de sus principales motores durante los comienzos de su carrera musical. “El que me regaló mi primer bajo para animarme con la música… El que me crió con un amor tan grande y un corazón generoso que no lo puedo explicar. Se fue el más humilde, sencillo, valiente, el que me enseñó hacer un hombre y a caminar las calles de la vida”, sigue el texto.

Por último, le dio un último adiós y agradecimiento por todo lo que hizo por él y su familia durante toda su vida en la Tierra. “Gracias René por tanto. Por amarme de esta manera, por amar profundamente a tus nietos y a toda tu familia. Y en especial gracias por el amor con que recibiste a mi mujer y a mis hijos. Hoy tu rostro estaba mojado de nuestras lágrimas al despedirte. ¡¡¡No sabes cómo te voy a extrañar abuelo papá!!! Te amo con toda mi alma y te voy a amar cada día más. Hoy me siento tranquilo y en paz, porque me está cuidando un ángel. Mi ángel René”.

El nacimiento de Alma, la segunda hija de Nahuel Pennisi

El pasado 1 de febrero nació Alma, la segunda hija de Nahuel Pennisi. Él describió su nacimiento como un momento muy emotivo y adelantó que piensa escribir una canción en honor a ese día tan especial. “Me cuesta mucho escribirles a mis hijos porque es tanto lo que tengo para decirles que las palabras me quedan chicas. Cuando me la pusieron a Alma en los brazos respiré hondo y me puse a llorar como un loco”, reveló.

“Lloré más que ella así que, imaginate... Ese olorcito a bebé, esa respiración suavecita pero a la vez rápida de recién nacida, es todo una cosa tan tierna. Desde que nació hasta ahora es increíble la independencia que tiene. Duerme en la cunita tranquila, cuando quiere tomar la leche llora un poquito, le damos y se vuelve a dormir. Es una paz tremenda”, cerró el músico.