El doloroso adiós de Moria Casán: "Me levanté con la noticia"

La diva se pronunció sobre la partida de un allegado y recibió condolencias en las redes sociales. Moria Casán destacó la labor de esa persona en el ámbito teatral.

Moria Casán hizo una publicación en su cuenta de Instagram en la que aludió a una fuerte pérdida que le generó angustia. La actriz y conductora de televisión informó sobre la muerte del director y maestro de teatro Luis Agustoni y recibió un sinfín de condolencias en los comentarios.

"Hello gente, en un rato estaré preparándome para salir a escena en Brujas entrando en nuestro épico año 32, con mis compañeras queridas con quienes debuté hace 32 años. Hoy me levanté con la noticia del fallecimiento de nuestro querido director y adaptador de Brujas, el gran Luis Agustoni, no será una noche más, nos recorrerá la nostalgia de quienes participaron en este inédito hecho teatral de nuestro país, el gran Bredeston, la extraordinaria Susana Campos y hoy Agustoni, mientras tanto las Brujas seguiremos lidiando con nuestras perdidas", comenzó su descargo la diva.

Moria se refirió a cuánto ha cambiado su vida y las de sus compañeras a más de treinta años del estreno de Brujas y sumó:" Todas comenzamos con nuestros maridos y somos viudas, seguiremos con nuestra lucha diaria de gladiadoras empoderadas desde hace tiempo y agradeciéndole a Carlos Rottemberg por que cada 10 años, tenga la intuición y el ojo empresarial para poder poner en escena Brujas y volver a colocar el cartel de localidades agotadas!!! Te estaremos recordando con amor".

La Asociación Argentina de Actores también despidió al emblema del teatro desde su cuenta de Twitter: "Con gran pesar despedimos a Luis Agustoni, actor, dramaturgo, director teatral, docente. Su amplia labor deja una importante huella en las artes escénicas de nuestro país. Nuestras condolencias a sus familiares y seres queridos, acompañándolos en este momento de profunda tristeza", enunciaron.

La respuesta de Moria Casán tras las críticas por mostrarse en bikini

"Hello amores, me llaman para bancarme porque me muestro en bikini diminuto. Aclaro además el tajo que se me ve arriba de mi pelvis es mi tatoo predilecto, mi cesárea, y la playa es La Bristol. Grasa + celulitis + cesárea = libertad", escribió la diva.