La filosa respuesta de Fátima Florez a Moria Casán: "A ver si me cobran"

Fátima Florez le respondió con mucha ironía a Moria Casán, que reveló que quienes quieran usar su imagen deberán pedir permiso o pagar.

Fátima Florez salió a responderle con todo a Moria Casán luego de que la diva reclamara a algunos imitadores que paguen por usar su imagen a partir de ahora. "No quiero nombrar a ver si cobran", acotó con mucha ironía la comediante ante el micrófono de Intrusos.

Moria sorprendió hace unos días al anunciar que todos aquellos imitadores que quieran usar su nombre e imagen deberán pedir permiso o "dejar una limosnita", como contó en otra oportunidad. Es que "La One" se cansó de las imitaciones, particularmente la de Fátima, con quien mantiene un tenso enfrentamiento desde hace ya varios meses.

Tras enterarse del reclamo de Moria Casán, la humorista salió con los tapones de punta y le respondió con mucha ironía a la diva. "La verdad es que estoy trabajando muchísimo. Yo estoy súper tranquila, súper relajada", comenzó asegurando Florez en diálogo con el cronista de Intrusos, desde Villa Carlos Paz. Respecto a su interpretación de "La One" en particular, la humorista explicó que no lo hace con malicia: "Porque sé con el profesionalismo que interpreto a todos los personajes que hago".

Cuando hablaban del conflicto que enfrenta con Moria, Fátima recordó que la diva volvió recientemente al teatro con "Brujas" y dio a entender que el problema tendría que ver más que nada con una movida de prensa. "Es una bruja Moria, está por estrenar algo… estrenaron 'Brujas' hoy, seguramente no necesita prensa pero…", deslizó entre risas Florez.

De todos modos, la humorista explicó que habría pedido permiso para interpretar a Moria en su obra durante la temporada de verano en Carlos Paz. "Mi marido habló con gente muy cercana… no quiero nombrar a ver si me cobran. Nunca me llegó ninguna notificación. Puede ser que a ella no le guste y está en todo en su derecho", consideró Fátima Florez.

"Pero si hay alguien que se caracteriza de actualizar los personajes yo. Para mí sigue siendo un juego que por ahí se pasó un poquito de rosca y si molesta soy la primera en querer que no pase eso", cerró la humorista su charla con Intrusos. Por su parte, en el piso del ciclo de América, Pampito detalló que la decisión de Moria no era una cuestión personal contra Fátima Florez sino una "decisión comercial".

