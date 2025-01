El dolor del hijo de Alejandra Darín por su muerte: "Triste e injusto final".

Murió Alejandra Darín a los 62 años y su hijo, el actor Fausto Bengoechea, rompió el silencio y habló del dolor que le produjo la inesperada noticia. El comunicado del joven ante el trágico final de la actriz, quien estaba luchando contra un cáncer terminal.

"Mamina. Amor mío. Mi primer y más grande amor. Por enseñarme que la mejor forma de aprender a amar es haber sido amado. Porque un triste e injusto final jamás va a poder opacar la más linda historia", escribió el joven en sus redes sociales. También agradeció todas las demostraciones de afecto que recibió en las redes sociales con comentarios de amor sobre su madre: "Gracias por los mensajes y el cariño. Quiéranse, cuídense, besos y abrazos".

En una entrevista reciente con El Trece, Fausto se refirió a su mamá como "el amor de su vida". "Mi madre significa todo, tanto mi madre como mi hermana. Estoy perdidamente orgulloso y enamorado de las dos, son geniales (...). No me pienso ir de la casa de mamá, no entiendo la gente que tiene tantas ganas de irse (de la casa de sus padres). Ya va a haber tiempo en el que ella no esté, así que prefiero disfrutarla ahora", reflexionó el actor.

El velorio de Alejandra Darín será este jueves a las 11.15 horas en el Panteón de la Asociación Argentina de Actores, ubicado en el Cementerio de la Chacarita. Tras su muerte, la Asociación Argentina de Actores despidió a la actriz con un emotivo comunicado: “Por siempre, sus compañeras y compañeros del Consejo Integral agradeceremos su lucha, su compromiso inquebrantable y su entereza frente a cada adversidad. Alejandra fue un ejemplo de entrega, compañerismo, y amor por nuestra profesión y por las y los trabajadores de la cultura. En los momentos más complejos, supo defender con enorme valentía los valores de nuestro gremio. Su legado nos inspira y nos fortalece para seguir construyendo un futuro de derechos, paz y dignidad, con memoria. Su lucha y su ética serán nuestra bandera en la tarea gremial”.

Sobre la trayectoria de Alejandra Darín

Nació el 19 de junio de 1962. "Estaba afiliada a la Asociación Argentina de Actores desde 1973. A partir de 2011, y hasta la actualidad presidió nuestro sindicato, habiendo sido reelegida el pasado 25 de noviembre. Su extensa labor teatral incluye títulos como Un informe sobre la banalidad del amor, Tierra del Fuego, Un hombre equivocado, Copenhague, El libro de Ruth, Código de familia, A la izquierda del roble, Scalabrini Ortiz, Las de Barranco, Crimen y castigo, El evangelio de Evita, Moscú, Esquirlas", remarcaron en la Asociación Argentina de Actores.

"En televisión, trabajó en más de 50 ficciones, entre ellas, Dulce Ana, Una voz en el teléfono, La extraña dama, Rincón de luz, De carne somos, Alguien que me quiera, Son amores, Nosotros y los miedos, Poliladron, Nueve lunas, Alta comedia, Las 24 horas, Sin condena, Media falta, La leona, Verdad consecuencia, Por ese palpitar. Su trabajo cinematográfico incluye los films Samy y yo, Un minuto de silencio, Ni Dios, ni patrón, ni marido, Oblivion, Historias breves VI, entre otros", cerraron.