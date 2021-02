El Doctor Romero fulminó a Guido Kaczka por el juego de los perros

El mediático veterinario criticó el juego de las mascotas que hay en el programa de Kaczka.

En las últimas semanas el programa de entretenimientos "Bienvenidos a bordo" trajo nuevamente un histórico juego con mascotas que provocó duras críticas en sectores que bregan a favor de los derechos de los animales. Fulminante, el mediático Doctor Romero criticó al conductor Guido Kaczka y sentenció: "Cosifica a los animales".

En la reversión del juego con los perros, sus dueños deben imitar el mismo circuito para llevarse un premio. Esto atrajo los repudios de varios sectores y el veterinario no se mostró exento de ello, saliendo en contra de la producción de El Trece por permitir un contenido así: "Este programa cosifica a los animales”, sentenció, en diálogo con "Por si las moscas" (La Once Diez).

Y agregó: “Los animales son personas no humanas sujetos de derecho”, por lo que “no son objetos a nuestra disposición. No sé si estos animales están sufriendo. Lo que sí sé es que no es un buen ejemplo educativo”.

Para cerrar, el médico veterinario expresó: “Es un hecho ético, es un hecho de mal ejemplo a la población. Hay una diferencia: el ser humano hace eso porque quiere, y yo diría que la necesidad tiene cara de hereje: el COVID, la falta de trabajo, pero a la gente nadie le pone un revolver en la panza para que hagan eso, lo hacen porque tienen ganas de hacerlo, mientras que “el perro no tiene alternativa, esa es la gran diferencia”.

"Murió ahogado": la trágica historia de vida que quebró a Guido Kaczka en vivo

Una participante llegó al programa de Guido Kaczka para participar por un millón de pesos. Tras pasar una vida sin haber ganado "ni una bolsita de caramelos", sus hijas la anotaron para participar en La pared de la fortuna sin que ella lo supiera.

No sólo que fue, sino que también ganó el mayor premio y se llevó medio millón de pesos. En ese momento, cuando la victoria estaba consumada, ingresó en un llanto de felicidad que duró varios segundos. Sus palabras y la emoción que le impregnó a la mismas contagió al conductor, que también se mostró claramente conmovido delante de las cámaras.

“Gracias por esto, no lo puedo creer, te juro que es empezar un 2021 con un poquito de esperanza. Aunque la plata no es todo pero ayuda un montón”, manifestó Jimena, quien es técnica de laboratorio en el Hospital Magdalena V de Martínez de Pacheco, en Tigre.

Por su parte, Guido Kaczka se emocionó también y le contestó: “Te lo juro, yo te agradezco que me agradezcas, pero muchísimas gracias a vos. Mirá cómo nos pusiste, y cómo participaste, y te debe estar mirando tu familia, y debe estar tan contenta por vos”.