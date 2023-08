El difícil momento que sufrió Rusherking en la calle: "Haciendo"

El famoso cantante hizo una serie de historias en Instagram en donde mostró el complicado momento que enfrentó.

A meses de haber confirmado su separación de "La China" Suárez y tras correrse por unas semanas del ojo mediático, Rusherking volvió a ser noticia por el mal momento que enfrentó. El famoso cantante contó en sus redes sociales el detalle de lo sucedido y generó controversia.

El intérprete de Quiero Creer y Antes de Ti se grabó en la calle bailando uno de sus últimos hits. El cantante santiagueño se quiso sumar a la moda impuesta por TikTok y hacer un "challange" de su canción para que así llegue a mucha más gente. Sin embargo, tuvo un inesperado final.

Unos minutos después de postear varias historias bailando, Rusherking hizo un triste comunicado que tomó desprevenido a sus fanáticos. "Me robaron el celu haciendo los bailes", confesó el ex de María de Becerra con una historia que generó gran incertidumbre.

Aunque esta situación no logró pasar desapercibida entre los seguidores del artista, "Rusher" quiso sacarle dramatismo a la situación y, unas horas más tarde, subió otras historias en donde mostraba cómo había seguido su día. Y aunque si bien no contó como fue el robo, llevo calma al mostrar que estaba bien.

La historia de Rusherking que generó la preocupación de sus seguidores.

¿Marcos Ginocchio y Rusherking, juntos? La foto que alimenta los rumores de romance

Marcos Ginocchio y Rusherking son noticia por un rumor inesperado. Es que las redes sociales empezaron a especular con un posible romance entre el ganador de Gran Hermano y el exnovio de María Becerra y "La China" Suárez. Todo se dio a raíz de una foto en la que se los ve juntos, adjunta de una supuesta afirmación que encendió las alarmas de la farándula.

"Rumores. Me cuentan de una fuente muy 'especializada, especialisísima, muy especializada' en espectáculos que habría una especie de approach, entre el ganador de GH, y el ex de María Becerra. Me cuentan que terminaron SOLOS durmiendo en el departamento de Rusherking. ¿Lo creen posible?", lanzó el usuario @moskigna.

A su vez, otra cuenta de Twitter, @argmusicfacts, manifestó que las redes sociales de LAM publicó una foto que alimentó aún más los rumores de romance: "La cuenta oficial de LAM anuncia un supuesto romance entre Marcos Ginocchio y Rusherking. Al parecer el amor había nacido en la BRESH, y Rusher ya estaría por lanzar una canción con el para oficializar su romance".

Hasta el momento, ni Rusherking ni Marcos Ginocchio se pronunciaron al respecto. Sí se mostraron juntos en más de una ocasión, aunque nada hace sospechar que la información que comenzó a circular en Twitter sea verídica. Lo cierto es que, de todos modos, estos rumores llamaron la atención de los fanáticos del cantante y de Gran Hermano.