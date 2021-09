El día que Moria Casán se adelantó a la pandemia de coronavirus

Twitter viralizó un video de archivo con Moria Casán aconsejando usar barbijos y no saludarse con besos.

Twitter viralizó un divertido video de Moria Casán en la conducción de Intrusos (América TV) en 2018 y un insólito detalle llamó la atención de los internautas de la red social del pajarito: al parecer "La One" se adelantó al coronavirus.

En reemplazo de Jorge Rial la icónica Moria Casán estuvo al frente del exitoso magazine en julio de 2018. Añorando dicho momento, "La One" subió un video a su cuenta de Twitter, recordando su paso por el programa, donde aconsejaba no saludarse con un beso y usar barbijos.

"No se paranoiqueen , pero lo que yo siempre digo es no se besen, ahora hay una cantidad de bacterias que viene por los besos, la saliva, no se beses o usen barbijo", recomendaba Moria en el 2018, una adelantada a la pandemia que se vendría un par de años más tarde.

La pícara confesión de Moria Casán sobre su intimidad con el Pato Galmarini

Moria Casán habló de su noviazgo con "Pato" Galmarini, el padre de Malena Galmarini -esposa de Sergio Massa- e histórico dirigente peronista, y confesó cómo es su intimidad como pareja, con el propósito de barrer con toda clase de prejuicios en torno al sexo en la adultez. "Tiene mucha más polenta", deslizó, con picardía.

Entrevistada por Reynaldo Sietecase, en su nuevo programa de Telefe, La One comentó: "Creo que la edad es una cosa que no se elige, es una cuestión de actitud. Estoy con un hombre que me hace muy bien, con un profe de historia. Practicamos el verticalismo y el horizontalismo…". A raíz de esta declaración, el periodista le preguntó: "Hay un lugar para el sexo en la adultez?". Pregunta que le dio pie a Moria a contar su amorosa intimidad con su profesor.

"Estoy con este hombre con el que estamos armando la revolución de la resistencia en la adultez. Todo el mundo, la gente nos para, la gente mayor… le decimos, ‘se recontra puede’. Tiene el sabor de la adolescencia, tiene mucha más polenta. Lo siento pero no te lo podría explicar", afirmó la protagonista de la mítica obra teatral Brujas.