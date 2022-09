El devastador mensaje de Maru Botana: "Tu pérdida"

La famosa cocinera realizó un emotivo posteo a través de sus redes sociales.

Maru Botana se expresó mediante sus redes sociales para recordar un doloroso hecho. Se trata de la muerte de su hijo, ocurrida hace 14 años, motivo por el cual utilizó su cuenta de Instagram para hacer un largo y tendido posteo acompañado de una tierna imagen.

En el año 2015, Maru Botana sufrió la pérdida física de su bebé de seis meses por muerte súbita. "Estás siempre dentro mío, siempre te siento, sé que nos proteges a todos y casi que me relajo en eso, sos realmente nuestro ángel de la guarda", expresó.

La publicación tiene más de 50 mil me gustas y una infinidad de comentarios en apoyo a la cocinera. "Lo único que siento es que tu pérdida me hizo pasar a una vida distinta y donde el amor que me dejaste me ayudo a poder seguir", sostuvo Maru.

El fallecimiento de su bebé se dio mientras se encontraba en un viaje en el sur del país y generó una gran conmoción. "Hoy acá en la gloriosa montaña y mas cerca tuyo te voy a abrazar todo el día, rodeada de amigos, gente linda, mimos, abrazos y de tus hermanos que son cada uno un poquito de vos, puro amor", concluyó.

Maru acompañó su relato con una imagen de Facundo y sus seguidores le dieron la mejor de las vibras. "Hermosas palabras Maru"; "Sos una grosa"; "Te abrazo fuerte", fueron algunos de los comentarios vistos en el posteo que también incluyó la palabra de Jero Freixas, humorista; y Katka Martínez, la hija del exlíder de Los Piojos.

Maru Botana en un reality de cocina

La pastelera argentina fue invitada como jurado de la edición MasterChef Celebrity de Uruguay el pasado mes de abril de 2022 en su tercera temporada. "Es un honor para mí estar acá, estoy muy feliz", destacó Maru, quien reemplazó a Sergio Puglia, jurado titular ausente por problemas de salud.

"No me voy a guardar ningún elogio si se portan bien", añadió frente a la mirada de los 26 participantes y también de sus colegas. No solo es la única argentina en la edición charrúa del programa de cocina, sino que hay otra figura de la televisión.

Se trata de Ronnie Arias, quien sorprendió con su incorporación al programa de cocina. El periodista se suma a Patricio Giménez, coterráneo que participó pero de la edición realizada durante el 2021.