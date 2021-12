El desgarrador relato de Fede Bal en un momento difícil: "Te fuiste"

A dos años de un doloroso aniversario, Fede Bal conmovió a sus seguidores con un desgarrador relato en sus redes sociales.

Luego de su participación en MasterChef Celebrity, Fede Bal optó por tener un perfil bajo sobre su vida personal: se alejó bastante de los medios, se enfocó en su salud física y desempeñó nuevamente su rol como actor de teatro. Sin embargo, todos sus fanáticos sigue igual de fieles que en un primer momento y lo acompañan en los momentos más difíciles, como el que le tocó atravesar hoy.

Un 9 de diciembre de 2019, Santiago Bal, el papá de Fede, falleció a los 83 años luego de una intensa lucha con sus problemas respiratorios y cardiológicos. Unas semanas después, fue inducido al coma debido a una neumonía que terminó en desencadenar su fallecimiento. Hoy, a dos años de ese triste momento, el famoso actor le dedicó un emotivo posteo a su progenitor.

"Hoy son 2 años que te fuiste. Me preguntaron si te extrañaba, y cómo lo llevaba. ¿Sabés que dije? Si, claro que sabes. Dije que no, no te extraño, si casi todas las noches hablamos y nos vemos en mis sueños. Te amo pa", expresó Fede Bal en su cuenta de Instagram junto a una tierna foto con su papá. Al parecer, el artista mantiene una conexión muy fuerte con el famoso productor y asegura que nunca dejó de pensar en él.

De inmediato, el posteo de llenó de comentarios enviándole sus condolencias en esta fecha tan complicada y demostrándole su apoyo constante. Cabe recordar que Fede vivió la escandalosa separación de sus padres, luego de que se revelara que Santiago le había sido infiel a Carmen Barbieri, sin embargo, tras toda la polémica, la actriz logró sanar y priorizó a la familia.

"El tiempo sanó los dolores pero mucho antes que él muriera. Cuando se enferma me lo traje a vivir a casa, y murió en mis brazos. Mi dolor sanó al año y medio de separada, y después volvimos a ser familia sin ser pareja", contó en su momento Barbieri en una entrevista con Teleshow.

La salud de Fede Bal: tocar fondo para empezar a avanzar

En el 2020, Fede Bal conmocionó a todos sus seguidores al anunciar que había sido diagnosticado de cáncer de intestino. Esta situación marcó un antes y un después en su vida, ya que se aferró a la esperanza para poder recuperar la fuerza frente al difícil tratamiento.

Luego de 130 días de lucha contra esta terrible enfermedad, período en donde se tomo el tiempo de enfocarse en su bienestar, Bal confirmó la feliz noticia de que había superado el cáncer. "¡Hola! Quería contarles con mucha emoción las buenas nuevas. Mis últimos estudios muestran que ya no está el tumor que tenía en el intestino. Quiere decir que el tratamiento funcionó, y que soy parte de ese preciado 30% de probabilidades de curarme sin operarme. Resumiendo: ME CURÉ", expresó en sus redes sociales en ese entonces.