El desgarrador mensaje de Rocío Marengo por la muerte de su amiga: "Tengo el corazón estrujado"

Rocío Marengo publicó un desolador texto en su cuenta de Instagram tras el fallecimiento de una persona muy querida de su entorno.

Rocío Marengo está pasando por un momento de su vida muy difícil. Tras haber sido estafada por su mejor amigo, quien le robó todos sus ahorros de toda la vida, y en medio de un momento crítico de su relación con Eduardo Fort, ahora falleció una de sus amigas más cercanas. A través de un posteo en sus redes sociales, la modelo expresó su dolor con una dedicatoria para recordarla.

Además del texto, compartió una foto en blanco y negro de una cena entre amigas en la que estaba ella con Lu y varias otras chicas más, en lo que parecería ser una cena en un restaurante. “Lu, que todo el mundo sepa lo grosa que fuiste”, comienza el texto. “Diosa, divertida, guerrera, luchadora, buena amiga, buena mamá, buena hermana, buena hija, piola, gozadora de la vida, sincera", sigue.

"Cuántos momentos inolvidables. Cuántas saliditas. Tengo mi corazón estrujado. Fuerza y todo mi amor a tu familia en este momento de tanto dolor. Emi, Juan, Nile, Ale, Lilu. Descansá en paz, amiguita linda. Se te va a extrañar”, cierra. Entre los comentarios, varias de las amigas de Lu le escribieron mensajes de despedida.

“Por siempre en nuestros corazones. Todos los momentos vividos y risas compartidas, amiga. Que Dios te reciba con los brazos abiertos, besito al cielo”, comentó una de ellas, mientras otra expresó: “Siento una tristeza absoluta. Como decís, Roci, nos quedamos con todos los momentos que disfrutamos, reímos. La vida pasa, hay que ser feliz y valorar lo que tenemos”.

La hermana de la joven fallecida escribió: “Gracias, Rocío. Mi hermana fue muy feliz junto a ustedes. Era un ser de luz y ahora es una estrella más en el cielo. Nile y Ale te agradecen enormemente por recordarla así, siempre decía que fueron sus días felices junto a ustedes”. Por ahora, no se dieron a conocer las causas de su muerte.

Los rumores de ruptura entre Rocío Marengo y Eduardo Fort

En 2021, Marengo había contado públicamente que estaba en un momento de crisis con Eduardo Fort y que ella venía “remándola sola” desde hace años. Recientemente, hizo un posteo en Instagram que elevó todavía más las sospechas. “No quiero escuchar el ‘te lo dije’, por favor. ¡Yo creí que iba a poder! ¡Perdón! ¡Me lastimé mucho! ¡Yo no lo merecía! ¡Ya no quiero luchar más, quiero ser feliz! ¡No quiero que me opaquen lo que con tanto esfuerzo logré! Quiero paz y amor”, escribió Marengo.

Por otro lado, un seguidor de Instagram le preguntó si tenían planeado casarse algún día y ella respondió: “Mmmm. ¡No me veo en la foto! Lamentablemente se me fueron las ganas. Una pena, porque siempre quise”. Sin embargo, a los pocos días publicó una foto desde sus vacaciones en Miami de un gran ramo de rosas rojas que Eduardo le había hecho llegar, por lo que todavía no se sabe qué pasa entre ellos.