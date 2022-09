El desgarrador mensaje de Coti en redes: "No puedo olvidarte"

El cantante se mostró dolido por una situación vivida semanas atrás.

Coti rompió el silencio y utilizó sus redes sociales para hablar de una situación que sorprendió al mundo del espectáculo. Se trata de la reciente ruptura con Cande Tinelli, motivo por el cual el cantante se mostró nostálgico y la recordó a través de una canción suya que posteó en su historia de Instagram.

Es sabido que Coti Sorokin y Cande Tinelli ya no están más juntos. De hecho, ni siquiera se los ve como jurado de Canta Conmigo Ahora, el programa de Marcelo Tinelli por El Trece, por lo que en este contexto, el músico no pudo contenerse y se refirió a este tema en sus redes.

La historia de Instagram de Coti compartida por la periodista Juariu

Coti compartió su tema Olvidarte y toda la letra que la acompaña. "Cuanta poesía que escribían nuestros cuerpos, quien la escribirá si vos ya no estás. La casa está vacía como hoy está mi vida", comenzó el escrito, y continuó: "Sabes no estoy feliz porque sé que te perdí. Es que nunca imaginé lo que había en tus ojos, ya no brillaban por mí".

El tema fue lanzado en el año 2015, pero lo usó para referirse a la ruptura con Cande. "Donde quedó la pasión, todo lo que dijimos, si es tan fácil olvidar, qué hago yo aquí diciéndote que no puedo olvidarte", En última instancia, dejó entrever un reclamo: "Que te extraño a cada instante, que te di algo bueno y lo dejaste morir. Lo dejaste morir".

La respuesta de Cande Tinelli

Frente al posteo de Coti, la hija del "Cabezón" también se expresó mediante sus redes sociales, más precisamente en su cuenta de Instagram. Allí´subió una historia con unan frase contundente. "Exploten de amor. No somos para siempre", expuso Cande.

Cande Tinelli y su respuesta en Instagram

La extraña actitud de Cande Tinelli y Coti Sorokin que alentó los rumores de separación

En medio de un exitoso presente como jurados de Canta Conmigo Ahora, programa por el que dejaron otros compromisos en España, la hija de Marcelo Tinelli y el intérprete de Canción de Adiós enfrentan nuevos rumores de separación tras tener una llamativa actitud en sus redes sociales.

Sin embargo, pese a que la pareja se mostró sumamente enamorada e incluso hablaron de la posibilidad de casarse, Cande Tinelli decidió eliminar todas las fotos de su perfil de Instagram en las que aparecía junto al cantante. Sin dar explicaciones, la cantante e influencer borró todo rastro de su relación de las redes sociales.

Asimismo, horas después de eliminar todas las publicaciones, "Lelé" subió una foto a sus historias de Instagram con una triste frase de la película El extraño Mundo de Jack. "Te amo, pero no sos mío", se leyó en la postal.