El desesperado pedido de Silvio Soldán: "No quiero morirme"

El famoso conductor aseguró tenerle pánico a la muerte. "Tal vez no falte mucho por la edad que tengo", añadió Silvio Soldán.

Silvio Soldán está transitando un momento de tranquilidad absoluta, rodeado de sus seres queridos y enamorado de su actual pareja: a los 86 años, asegura tener todo lo que necesita. Sin embargo, también transita junto a su hijo mayor una enfermedad mental que afecta al primogénito.

"Es un problema mental, esquizofrénico", le explicó Silvio Soldán a Infobae. En cuanto a su vínculo con él, aseguró que lo ve con frecuencia: "Permanentemente. Hoy estuve con él. Y también esta Cristian. Es una de las personas más increíbles del mundo".

Sobre lo que aprende junto a sus hijos, Silvio Soldán explicó: "Tantas cosas. Hasta en ciertos momentos me mejoró el carácter. Yo nunca tuve muy mal carácter, pero de repente hay cosas que uno no nota, que no se da cuenta. Los de afuera sí se dan cuenta. Cristian me hizo notar algunas cosas que yo hacía, que las corregí de inmediato y espero no volver a decirlas nunca más. No te puedo decir qué porque son cosas muy sutiles. Estoy fantástico con mis hijos".

El miedo de Silvio Soldán a la muerte

Al ser consultado sobre la muerte, Silvio Soldán no dudó: "Le tengo pánico. Me parece algo muy feo, no quiero morirme. Sé que inevitablemente me va a llegar y tal vez no falte mucho por la edad que tengo, pero no me gusta".

¿Cómo le gustaría a Silvio Soldán que lo recuerden? "Como un tipo que no odió a nadie, que trató de hacer feliz a los demás. Y si alguna vez le hice daño a alguien lo hice sin saber. Que es probable que lo haya hecho. Ocupo tantos lugares en la vida pública, al frente de programas de televisión, de programas de radio, teatro, cine, que de repente pude haber lastimado a alguien. Pero, si alguna vez lastimé a alguien lo hice sin querer. Eso te lo juro por mi vida", aseguró el mítico conductor de Feliz domingo.