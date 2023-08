El desesperado pedido de Araceli González: "Por favor"

Araceli González realizó un contundente descargo a través de sus redes sociales por una situación vinculada al diagnóstico de su enfermedad.

Araceli González se cansó y publicó una serie de videos a través de sus redes sociales tras haber revelado que tiene la enfermedad del Síndrome del Sobrecrecimiento Bacteriano (SIBO). La actriz tuvo que salir a aclarar algunas cuestiones por un hecho en particular que la desencajó por completo. "Qué suerte que tengo este espacio", expresó.

"Me sentía muy mal de la panza. Me hice un estudio que dura 3 horas y descubrieron que tengo esta famosa bacteria, bicho, en los intestinos", había dicho la actriz días atrás al momento de anunciar su enfermedad. En esta oportunidad, se mostró completamente enojada en sus historias de Instagram.

"Te pido por favor, si sos nutricionista y comunicadora, no utilices mi nombre para bromear en tus redes. Hay una cuenta que está usando lo que hablé, anda arrobándome y diciendo cosas que nunca dije. No le quiero dar entidad, que es lo que busca, por eso no la nombro", expresó. Es que una cuenta de Instagram que no nombró se encuentra distorsionando sus dichos sobre el SIBO y eso generó su furia.

"Dice que yo dije que el SIBO me arruinó la vida, pero no hay nadie más positivo que yo a la hora de enfrentar distintas adversidades que me ponen", resaltó. En los segundos finales del video que despertó reacciones en sus seguidores, quiso dejar en claro que no quiere volver a hablar del tema. "Qué suerte que tengo este espacio para decir lo que pienso y lo que no es cierto. Esto se tiene que terminar acá, solo dije que tengo SIBO. No digan cosas que no dije ¿Está claro?", concluyó.

El día que Araceli González rompió el silencio sobre la salud de Fabián Mazzei: "Casi se mata"

Araceli González habló de la salud de su marido tras el duro accidente doméstico. "Está mucho mejor. Fue un año que me dio grandes satisfacciones, pero también un gran susto, porque casi se mata, no fue una pavada", señaló la actriz en un móvil con LAM (América TV).

El actor se había subido al techo de su casa para rescatar a su gata y al ver que había hojas, intentó sacarlas. Sin embargo, perdió el equilibro y cayó con todo su peso en una de sus piernas, motivo por el que se fracturó el hueso calcáneo y pasó tres meses en silla de ruedas. "Se cayó de 4 metros, del techo más alto de mi casa a la terraza", recordó Araceli y reveló que le pidió ayuda a Verónica Lozano, quien también sufrió un grave accidente el verano pasado.

"Fue una época demasiado dura, se recuperó bastante bien, está perfecto. Le habían ofrecido hacer teatro y no pudo. Estuvo tres meses y medio en silla de ruedas, después estuvo con muletas, después la bota, y ahora hace unos dos o tres meses que se para sobre sus dos pies", detalló la mamá de Florencia Torrente y Toto Kirzner.

Por otra parte, la actriz contó cómo vivió la pandemia. "Con mi pareja me fue genial y fue fundamental porque muchos se terminaron separando. Pero además, trabajé mucho en la pandemia con mi tiendo online y haciendo workshop para construir a las personas en este momento tan difícil, con psicólogas, no solo en la Argentina, sino con gente de todo el mundo", explico.