El desesperado pedido de Alejandro "Huevo" Müller: "Dinero"

El popular Alejandro "Huevo" Müller emitió un pedido de ayuda, desesperado, en sus redes sociales.

El actor de televisión Alejandro "Huevo" Müller -quien saltó a la popularidad gracias a su personaje en la telenovela Valientes (El Trece)- emitió un pedido de ayuda en donde no ocultó su preocupación al alertar que están haciéndose pasar por él para estafar a la gente.

Por medio de su cuenta de Instagram oficial, el actor explicó cuál es el drama que lo tiene en estado de alerta: “Me hackeraron el celular. Si les llega un WhatsApp o mensaje de texto de mi parte, ¡NO SOY YO!”.

“Aviso importante: Tuve que cambiar mi número de teléfono. Pedímelo por privado al DM (mensaje directo)”, agregó en otro aviso, para que todos los contactos que tenían su número anterior puedan contactarlo por medio del teléfono nuevo, y no caer en la trampa de los estafadores.

Por último, el actor lanzó una advertencia para quienes robaron su identida y un anuncio para quienes tienen su número de télefono viejo: "Me clonaron el teléfono. ¡Ahora están mandando desde otros números haciéndose pasar por mí!. Estoy resolviéndolo. No respondan a ningún pedido extraño, se que estuvieron pidiendo dinero”. El próximo mes, Muller será parte del elenco de Tijeras salvajes, una comedia teatral que se estrenará en el Multitabaris Comafi y contará con las actuaciones de Andrea Politti, Mario Pasik, Diego Reinhold y Linda Peretz.

"Huevo" Müller y las veces que lo confundieron con Charly García

“He simulado ser Charly García cuando era pendejo. Firmé autógrafos como él. También Capusotto, Jorge Corona, de todo. Me decían: ‘Maestro, Capusotto, ¿puede ser una foto?’. Viste, te piden fotos o te piden autógrafos. Bah, autógrafos no tanto. Ni les aclaraba que no era, las veces que quise aclarar me lo discutieron. Yo todavía no era tan conocido igual, fue antes de Valientes todo eso”, relató Müller en diálogo con el ciclo A la Tarde, conducido por Karina Mazzocco.

“Peor es cuando te vienen con el nenito y te dicen: ‘Sacate una foto’. ‘¿Quién es?’, pregunta el nene como diciendo, no lo conozco. Los obligan a los pibes a sacarse fotos”, expresó entre risas el actor. Por su parte, el panelista del programa de América TV, Ezequiel Campa sumó una anécdota: “Y cuando no sos muy famoso que uno te pide una foto, se va y escuchás que el que estaba con él le pregunta: ‘¿Quién es ese?’”.