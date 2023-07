El desconocido vínculo entre Agustina Cherri y Cris Morena: "Dos"

La actriz habló sin filtros sobre su relación con la productora e hizo una inesperada revelación.

Agustina Cherri saltó a la fama cuando se convirtió en una de las protagonistas de Chiquititas. Cris Morena, creadora de esa tira juvenil y de otras tantas, catapultó la carrera de varias figuras, pero la relación entre la productora y la actriz siempre fue especial. Tanto es así que ahora trascendió el vínculo desconocido que tuvieron durante dos años.

Cherri hizo sus primeros pasos en la televisión a los 7 años, como una de las niñas que acompañaban a Flavia Palmiero en La ola está de fiesta. Luego llegó su debut actoral en Grande Pa y otras ficciones nacionales, pero sin duda su popularidad llegó a su pico como Mili, una de las huérfanas de Chiquititas, la serie juvenil que cautivó a más de una generación.



Pese a su popularidad, la protagonista de La 1-5/18 siempre hizo todo lo posible para mantener su vida privada alejada de las cámaras. Salvo su relación con Gastón Pauls, padre de sus hijos Muna y Nilo, y con Nicolás Cabré, poco y nada se supo sobre sus romances.

De hecho, recién hace algunas semanas reveló que Cris Morena fue su suegra. “Pasó de ser mi jefa, mi madre y mi suegra, porque en mi adolescencia estuve dos años de novia con su hijo, Tomás Yankelevich”, contó Agustina, en diálogo con revista Pronto.

Sin embargo, su ruptura con el ahora directivo de Warner no perjudicó su relación con la creadora de Casi Ángeles. “De todo eso pasó a ser mi amiga. Crecí, charlamos mucho y distintas cosas que han pasado nos unieron desde otros lugares. Siempre que nos juntamos a tomar el té charlamos mucho y nos ponemos al día. La veo seguido a Cris”, indicó la artista.

“Crecí profesionalmente y todo el inicio de mi carrera, desde Grande, Pa! y toda la era Telefe, fui muy de la familia de Cris Morena y Gustavo Yankelevich", explicó, al tiempo que destacó el trato que recibió de una de las parejas más exitosa de la televisión. "Ellos fueron guiándome en todo: Cris porque era productora de los programas y Gustavo porque era el jefe de programación del canal. Era su pollita y ellos me re cuidaban”, sumó.

Cris Morena le hizo una oferta espectacular a la hija de Agustina Cherri

Muna Pauls, la hija mayor de Agustina Cherri y Gastón Pauls, siguió los pasos de sus padres y ya inició su carrera artística. La adolescente de 14 ya debutó como cantante y llamó la atención de Cris Morena, quien ya le hizo una oferta para que forme parte de uno de sus proyectos.

“Estamos viendo qué pasa con su futuro. Muna, por ahora, quiere dedicarse a cantar. Me da un poco de temor, me parece que nunca vamos a poder estar a la altura de lo que fue Chiquititas, no lo sé. Pero siempre hay proyectos dando vueltas”, sostuvo la actriz, en una nota que dio a Catalina Dlugi. En el reportaje, confirmó que la productora le hizo una propuesta: “Sí, Cris quiere hacer algo con ella, pero bueno, ya vamos a encontrar el momento. Ella recibe infinitas propuestas, pero será lo que tenga ganas de hacer, nosotros le respetamos eso, sobre todo los tiempos, es chica y no para de formarse, estudia todo el tiempo y se prepara”.

“Cuando yo empecé, no había redes sociales, era todo distinto. Yo no era todavía la hija de nadie. Muna viene con otro plus de ser ‘la hija de’. Hoy me parece que las redes son un poco violentas", destacó y añadió: "Si ella quiere cantar tiene toda la vida para hacerlo, no quiero apurar las cosas. Ella me da bola, pero yo quiero que estudie, que se forme. La verdad es que estoy sorprendidísima por las ofertas que le llegan”.

El único proyecto de Cris que trascendió es Margarita, el spin off de Floricienta. "No es una continuación sino algún personaje que se desprende de algo que pasó en Floricienta, que puede ser mínimo. Tenemos una cantidad de actores entrenados hace más de un año. Un elenco juvenil increíble, entrenados en baile, en actuación, y maravillosos", afirmó la productora.