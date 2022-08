El crítico momento de Gustavo Cordera: "Tenía que morir"

El músico reapareció en los medios y brindó declaraciones en torno a sus polémicos dichos ocurridos en el año 2016.

Gustavo Cordera rompió el silencio y habló a fondo en torno a las polémicas declaraciones sobre las violaciones, realizadas hace seis años durante una charla en TEA. El músico confesó cómo se encuentra actualmente y de qué manera afrontó la cancelación que le costó su ausencia prolongada en los escenarios.

El exlíder de Bersuit Vergarabat reapareció en los medios para, entre otros temas, profundizar en la polémica que protagonizó en 2016. A través del ciclo radial Todo Pasa, conducido por Matías Martin en Urbana Play FM 104.3, Cordera charló sobre la polémica frase por la que fue condenado social y legalmente acompañado por su pareja Stella Céspedes.

"La cancelación en sí misma... desde mi punto de vista todo lo que es censura, imposición, condena... todo lo que genera es siempre lo contrario a lo que se persigue", sostuvo frente a la pregunta del periodista que buscó saber cómo es volver de la cancelación. "Si vos querés eliminar algo, le das vida. Lo que no te mata te fortalece. Eso está sucediendo conmigo, di vuelta el partido", agregó.

La última aparición pública de "El Pelado" fue en noviembre del 2021, cuando le dio una entrevista a Viviana Canosa en el programa Viviana Con Vos por A24, que ya no se emite más desde su reciente renuncia. "Las canciones y el arte tienen mucho poder, hay generosidad, hay amor, contagian alegría. Benefician al otro de tal manera que en el balance es más importante el amor que el desprecio".

Actualmente lidera el grupo musical La Caravana Mágica creado hace 12 años y sobre el cual tuvo que suspender algunos shows cuando se desató la controversial frase. "Funciona la cancelación, pero cuando una persona es resiliente, como soy yo, toma cada obstáculo como una posibilidad. El haber muerto socialmente me dio la posibilidad de reencarnar desde otro lugar. Ese personaje provocativo, irritante, excéntrico, revolucionario... falleció", consideró.

En este sentido, el cantante de 60 años sostuvo que lo sucedido "fue lo mejor que me pudo pasar porque lo estaba sosteniendo siendo una persona grande" y "pisando los 55 años ese personaje tenía que morir". Durante el mes de agosto del 2022 tiene varias fechas por delante en San Isidro, Morón y La Plata.

La advertencia de Stella Céspedes, pareja de Gustavo Cordera

Stella Céspedes, pareja de "El Pelado" desde hace 32 años, reveló que previo a la charla que dio en TEA sintió un temor casi de manera premonitoria. "Algo sentí. Yo lo veía un poco ansioso en cómo se expresaba, en los chistes que hacía. Le dije 'cuidado'", expresó.

El aprendizaje de Cordera tras sus dichos

Frente a este contexto, reconoció que hubo un "aprendizaje" y aseguró: "A mí lo que me dolió de todo eso no fue lo que la gente hizo, sino mi ingenuidad. El haber creído que yo era parte de una gran familia llamada humanidad, donde el éxito me había dado un lugar de reconocimiento, afecto y cariño pero que era ilusorio". En complemento, se refirió a aquellas personas que lo fulminaron: "Al que le hablan es al personaje o de cómo se comportaba ese personaje, a mí no me conocen los que dijeron eso de mí. No saben nada de mí".

Qué dijo sobre su exitoso paso por Bersuit Vergarabat

Sobre la mítica banda que hoy en día sigue vigente sin él, Cordera dijo que fue "un momento muy feliz de mi vida". Además enumeró qué canciones son "inoxidables" en la memoria de la gente: "Un pacto para vivir; Yo tomo; La soledad; Mi caramelo; La Bolsa. Las ponés en cualquier momento y representan un sentir con un lenguaje que puede pertenecer a cualquier era geológica".