El contundente mensaje de Camila Homs el día del cumpleaños de Rodrigo De Paul: "No se dan una idea"

La modelo se expresó públicamente en un día especial para su expareja.

Rodrigo De Paul hoy está celebrando su cumpleaños número 28. Y luego de que se confirmara la relación del futbolista con Tini Stoessel, fue Camila Homs quien se expresó públicamente en este día tan especial para su expareja habiendo pasado ya varios meses desde que se separaron.

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, Camila Homs publicó una postal donde se la ve con la mano apoyada en su cabeza, relajada. La modelo escribió: "No se dan una idea la cantidad de mensajes HERMOSOS que recibo diciéndome cosas tan lindas que les juro, me llegan al corazón. A veces no puedo agradecer uno por uno y ahora estoy acá para eso".

Camila Homs.

De esa forma Camila Homs dejó en evidencia que el apoyo que recibe de parte de los seguidores es mucho. De hecho, la modelo agregó: "No sé si merezco tanto, pero GRACIAS. Me hacen bien". Así quedó claro que el público está pendiente de cómo se siente ella después de la separación que fue extremadamente dolorosa para ella.

Teniendo en cuenta que hoy es el primer cumpleaños de Rodrigo De Paul que pasan separados, es un día atípico para Camila Homs. Cabe recordar que la pareja empezó cuando ambos eran muy chicos y que duró más de una década. La modelo se sinceró en la última entrevista que dio expresando que es un proceso difícil y doloroso.

La publicación de Camila Homs.

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul ya blanquearon su amor en las redes

El romance entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul quedó confirmado cuando salieron a la luz las imágenes de la pareja en Ibiza. Sin embargo, ninguno de los dos demostraba su amor públicamente, hasta el día de hoy. Hace algunos días empezaron a intercambiar "likes" en las redes, dejando entrever que están pendientes de las publicaciones del otro. Pero hoy evidenciaron la relación.

El comentario de Rodrigo De Paul y la respuesta de Tini Stoessel.

Tini Stoessel publicó una fotografía suya en su cuenta oficial de Instagram y aunque muchos quedaron boquiabiertos al ver la reacción del futbolista, Rodrigo De Paul comentó: "No tinitaaaa afloja!!!". Pero la intérprete de Carne y Hueso no se quedó atrás y le respondió con un mensaje de amor: "FELIZ CUMPLEAÑOS BOMBÓNNN". Como si eso fuera poco, la cantante le agregó un emoji de un corazón. El hecho de ver esta interacción entre ambos, deja abierta la puerta a la interpretación de que pronto podamos empezar a ver imágenes de ellos juntos en las redes.