El Conejito Alejandro y una noticia inesperada: "A esta altura del partido"

El Cantante de En septiembre fuiste mía adelantó una sorpresa par para su próximo show. Conejito Alejandro se presentará en el Gran Rex el 14 de septiembre.

Miguel “Conejito” Alejandro, recordado por el hit En septiembre tú fuiste mía, hizo un esperado anuncio. El popular cantante nacido en Río Cuarto le concedió una entrevista a Diego Leuco y a su padre Alfredo en el que repasó su carrera, analizó el presente de la industria musical y adelantó la sorpresa que tiene preparada para su próximo show.

Conejito Alejandro tiene previsto un concierto el próximo 15 de septiembre en el Gran Rex. “Lo hice por primera vez el año pasado y fue una alegría inmensa porque estuve acompañado de un marco de público importante y lo disfruté", sostuvo el artista en el reportaje.

“Va a ver invitados que van a ser sorpresas, son muy emotivas esas cosas. La verdad que pensaba que a esta altura del partido ya no estaba arriba del escenario. Hay algunos temas que se convirtieron en clásico y eso me ayuda a estar hoy en un Gran Rex”, resaltó Alejandro, en diálogo con Radio Mitre, y agregó: "El 15 de septiembre en el Gran Rex voy a anunciar algo importante”.

Sobre el show que tiene preparado, Conejito señalo: “Son las canciones las que perduran, las obras trascienden al artista. Los temas son los que logran colocar a un artista en un determinado lugar. Por eso hay que ser cuidadoso a la hora de elegir los temas”.

Luego, Diego Leuco le consultó sobre los nuevos artistas y la trascendencia de la música urbana, el solista cordobés respondió: “Parece mentira, pero pegó muy fuerte. Es un movimiento a nivel mundial, lo que fue el rock en su momento, cada uno se adaptó. Ahora se escucha esto”.

Conejito Alejandro contó la verdadera historia de "Septiembre"

Conejito Alejandro inmortalizó uno de los grandes canciones de la música argentina. "En septiembre tu fuiste mía, y ahora todo es melancolía", se canta a los gritos en cualquier lugar donde suene este tema, y más aún si suena en las vísperas o durante este mes. Pero el cantante cordobés reveló que no es el autor del tema.

En diálogo con El Destape, Miguel Alejandro contó cuál es la verdadera historia de En septiembre fuiste mía. "Yo me he encargado siempre de poner en claro que no soy el autor. Yo conocí ese tema a través de una interpretación que hizo un grupo de Córdoba que se llama Chebere. Recuerdo que este tema se había convertido en un éxito aquí en Córdoba, pero en el resto del país no se conocía", sostuvo el cantante.

"Yo en ese momento estaba haciendo giras por todo el país y en ningún lado se escuchaba ese tema. Así que lo incorporé a mi repertorio y la gente, cada vez que tocaba ese tema, explotaba", relató. "Dije 'la verdad que debería grabarlo'. Así fue como el resto del país lo conoció también. Es un hermoso tema, es un tema que tiene todos los condimentos para ser lo que es: un gran éxito", agregó.

En Spotify, la versión de En septiembre fuiste mía cantado por Miguel Alejandro cuenta con más de 12.782.000 reproducciones y es uno de los más escuchados de la movida tropical. Lanzada en su álbum Septiembre de 1992, 30 años después sigue siendo un hitazo.