No es el autor: el Conejito Alejandro contó la verdadera historia de "Septiembre" y sorprendió a todos

Miguel Alejandro reveló una verdad desconocida sobre uno de los temas más exitosos de su carrera. El Conejito dialogó en exclusiva con El Destape sobre el tema "En septiembre fuiste mía".

El Conejito Alejandro inmortalizó uno de los grandes himnos de la música argentina. "En septiembre tu fuiste mía, y ahora todo es melancolía", se canta a los gritos en cualquier lugar donde suene este tema. Y esto pasa a lo largo del tiempo, no caduca nunca. Sin embargo, fue el propio cantante cordobés quien se encargó de revelar una verdad desconocida por muchos.

En diálogo con El Destape, Miguel Alejandro contó cuál es la verdadera historia de En septiembre fuiste mía y dejó en claro que no es el autor del hit. "Yo me he encargado siempre de poenr en claro que no soy el autor. Yo conocí ese tema a través de una intrepretación que hizo un grupo de Córdoba que se llama Chebere. Recuerdo que este tema se había convertido en un éxito aquí en Córdoba, pero en el resto del país no se conocía", manifestó el cantante, quien en la comodidad de su hogar en Río Cuarto se tomó unos minutos para echar luz sobre un mito que se creó alrededor suyo.

- ¿Cómo fue que "Septiembre" llegó a tus oídos? ¿Por qué decidiste hacer tu versión?

-Yo en ese momento estaba haciendo giras por todo el país y en ningún lado se escuchaba ese tema. Así que lo incorporé a mi repertorio y la gente, cada vez que tocaba ese tema, explotaba. Dije "la verdad que debería grabarlo". Así fue como el resto del país lo conoció también. Es un hermoso tema, es un tema que tiene todos los condimentos para ser lo que es: un gran éxito.

En Spotify, el tema En septiembre fuiste mía cantado por Miguel Alejandro cuenta con casi 9.750.000 reproducciones y es uno de los más escuchados de la movida tropical. Lanzada en su álbum Septiembre de 1992, 30 años después sigue siendo un hitazo. Pero claro, el Conejito sólo se encargó de hacer aún más explosivo un tema que ya existía.

