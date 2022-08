El comentario machista de Ricardo Arjona en un recital en Buenos Aires: "Perdimos todo"

El músico habló sobre las diferencias de género en un recital en Argentina. Ricardo Arjona lanzó fuertes frases sobre el feminismo.

Ricardo Arjona reflexionó sobre las diferencias de género tras el advenimiento de la cuarta ola feminista y lanzó algunas declaraciones repudiables. El músico puso en el lugar de víctima a los hombres, quienes según él son el colectivo más sufrido en la actualidad por las aberraciones que cometieron en el pasado.

"Los hombres perdimos el territorio que habíamos ganado porque nos portamos mal. Por allá, a mediados de los años 90, todo ese poder masculino, se fue por la borda, ¿no? Perdimos todo. Hoy, seamos claros, los hombres estamos en el último de los escalones sociales. Mucho después de las mascotas", comenzó su descargo el intérprete de Pingüinos en la cama en uno de sus conciertos en el Arena Buenos Aires. Y agregó: "Usted puede decir cualquier cosa que se le ocurra de un hombre que no le va a pasar nada. Yo escuché a una señora la semana pasada en un programa importante, calificar a los hombres, abiertamente dijo: ‘Hombres, cavernícolas, descerebrados’".

Arjona contó que en ese programa de televisión la mujer fue festejada con risas y nadie la "canceló" por sus declaraciones en contra del género masculino: "Con los hombres no pasa nada, hay que azotarlos, se portaron mal. Y yo creo que si nos merecemos ciertas cosas, va siendo hora de ir suavizando la situación".

El músico también se refirió a los vínculos entre varones y mujeres en esta era y soltó: "Lo único que tenemos nosotros es una dificultad hoy para acercarnos... y eso no le conviene a nadie. Por ejemplo, en el universo femenino habitan dos clases de hombres: están los que a usted les gusta y están los que no les gusta. ¿Cómo sabemos nosotros a qué grupo pertenecemos si no nos acercamos?".

Insólito planteo de Arjona sobre el vínculo entre mujeres y varones

Arjona planteó dos situaciones diferentes en una acercamiento de un hombre a una mujer en una fiesta y señaló la injusticia que siente para con su género: "Usted está en un boliche, sentadita, y viene un tipo que tiene la inmensa suerte de ser el que a usted le gusta, se abre paso en la multitud y se acerca con una típica frase cursi masculina. Y le dice: ‘Hola, buenas noches, quiero decirte que llevo tres noches sin dormir pensando en las 25 maneras que podría inventar para quitarte ese vestido’. ¡Atrevido el tipo! Él es de los que a usted les gusta. Entonces le dice: ‘¿Me permite un momentito?’. Y agarra su celular, se mete en el chat con sus amigas y les dice: ‘Acabo de conocer a un hombre salvaje pero tierno. No saben qué maravilla. Las dejo, voy con él’".

"Entonces el tipo se acerca y le dice: ‘Buenas noches, quiero decirte que llevo tres noches sin dormir pensando en las 25 maneras que podría inventar para quitarte ese vestido’. Y usted le dice: ‘¿Me permite un momentito?’ Y llama al 911", soltó cuando se refirió a lo que según él pasaría si a la mujer no le gusta quien le invita a salir.