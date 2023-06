El chiste de mal gusto que hizo Bublé sobre Luisana Lopilato: "Ni siquiera"

El cantante hizo una publicación en Instagram que desató un repudio generalizado. El descargo de la protagonista de Casados con Hijos.

Michael Bublé es muy activo en Instagram. El cantante suele compartir información sobre sus shows, divertidas momentos de su vida cotidiana y tiernas postales de la familia que formó con Luisana Lopilato. Pero una de sus últimas publicaciones causó controversia y debió salir a aclarar la situación.

El artista canadiense compartió la foto que se sacó con una fanática muy particular: una joven que se tatuó la el rostro del cantante en una de sus piernas y él posó junto a su imagen. Pero el músico escribió algo en la descripción que más que empatía, despertó rabia en la red social: “Ni siquiera mi esposa me ama tanto”.

“Estas casado con la mujer mas hermosa de argentina, tu deberías tatuártela”; "Luisana es la mujer más hermosa de Argentina, un poco más de respeto Michael"; "Luisana puso su cuerpo y te dio 4 hijos, creo que vale un poquito más que un tattoo" y “Siempre tan desafortunado este tipo”, fueron algunos de los comentarios que recibió el posteo. Fue tanto el repudio que causó, que ambos tuvieron que salir a explicar lo sucedido.

“Es triste que tenga que aclarar. Es un chiste”, escribió el cantante de jazz. Por su parte, Lopilato sumó: “Es un chiste. Chicos, relájense. Amor y más amor". Y cerró: "Además, me gustaría aprovechar este momento para decirte Michael Bublé, lo lindo que sos”.

Luisana Lopilato fue repudiada por proteccionistas de animales

Luisana Lopilato se bajó de las presentaciones de Casados con Hijos en Córdoba para retomar su vida en Canadá y en sus tiempos libres hacer viajes en familia. Fue así que la actriz visitó junto a Michael Bublè y sus 4 hijos (Noah, Elias, Vida y Cielo) una reserva natural en Australia, repleta de animales autóctonos.

La hermana de Darìo Lopilato subió una foto con un koala. “Así fue nuestra visita a una reserva de vida silvestre. Los chicos aprendieron mucho sobre el cuidado y protección de los animales. Gracias a todo el staff por enseñarnos y por el increíble trabajo que hacen”, expresó Luisana.

Pero la actriz no se imaginaba la reacción que iban a tener muchos de sus seguidores. “No visiten lugares en donde se exhiban y te permitan tocar fauna silvestre, no son más que zoológicos disfrazados de fundaciones ´dedicadas al rescate de animales´ que lucran con los animales”; “¡Dejen a los animales en paz, por favor! Basta de lucrar con ellos”, le reclamaron.