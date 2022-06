El calvario de la hija de Bonadeo: "Tratamiento psiquiátrico"

Catalina Bonadeo contó los problemas que tuvo con la alimentación durante su adolescencia y la crisis existencial que debió superar durante la pandemia.

Catalina Bonadeo reveló en diálogo con la revista Hola el calvario que vivió durante su adolescencia y también en la pandemia. "Estuve en el pozo y tuve que hacer tratamiento psicológico y psiquiátrico", reveló la hija del Gonzalo Bonadeo, quien desde hace un tiempo está en el mundo de los medios y se animó a contar su historia personal en una charla íntima.

En una extensa charla con revista Hola junto con su pareja, Catalina Bonadeo contó su propia historia, con drama y superación incluida. En ese sentido, la periodista reveló cómo logró "sanar su relación con la comida y superar una crisis existencial". Catalina explicó que su peor momento con la alimentación fue durante su adolescencia. "Comer es una forma de canalizar y habla también de los vínculos que armás, y para mí siempre fue una relación dañina", aseguró la periodista, que empezó a cambiar cuando dijo "basta" y empezó a adelgazar luego de ir a una nutricionista.

Pero lejos de que esa pérdida de peso fuera sana, Bonadeo reconoció que se "pasó para el otro lado" y a los 16 años sufría de anorexia. La esposa de su papá fue la primera en darse cuenta de esto y "jugó un rol muy importante". Su madrastra la llevó a un centro de trastornos alimenticios y salud mental, pese al enojo de la periodista. "Con mucho acompañamiento y contención, logré salir adelante y nunca más recaí", aseguró la periodista, que reconoció que desde entonces logró empezar una vida más sana.

En ese sentido también destacó que correr le cambió los hábitos, le dio "estabilidad" y hasta una nueva forma de pensar. "No fue de un día para el otro. Me llevó mucho tiempo familiarizarme con una vida sana", sumó la periodista.

El calvario que vivió durante la pandemia

La pandemia y la cuarentena fueron muy difíciles para todos y Catalina Bonadeo tuvo que enfrentarla también con una crisis existencial. "Estuve en el pozo y tuve que hacer tratamiento psicológico y psiquiátrico para reencontrarme, reperfilarme y hacer lo que me hace feliz en serio", reveló con sinceridad la periodista e integrante de TN Running.

En su charla con Hola, Catalina aseguró que fue difícil no solo asumirlo sino también "convivir con los efectos secundarios de la medicación". De todos modos, la periodista reconoció que hoy está mejor ya que puede hablarlo: "Antes, me daba vergüenza hablar de la salud mental, pero hoy me doy cuenta de que fue una etapa difícil pero necesaria".