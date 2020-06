El calvario de Ivana Nadal por la filtración de un video íntimo

Ivana Nadal rompió el silencio y habló de aquel video íntimo que vio la luz en el año 2016. En ese entonces, la modelo fue centro de las noticias por un material de carácter privado que ella le había enviado a un hombre con el que mantenía un vínculo afectivo. Y luego de mucho tiempo, decidió manifestar su calvario y el dolor que atravesó luego de esa situación.

“La pasé mal en su momento. El hecho de que se haya filtrado algo de mi intimidad fue horrible en muchos sentidos”, aseguró, en diálogo con Basta Chicos Podcast. Por otra parte, relató los traumas que le generó el haber sufrido un panorama de este tipo.

“Yo creía que era súper abierta en el sexo y al final la sociedad me había envuelto en su tabú del sexo. Me preguntaba: ‘¿De qué carajo se asombran si es una mujer tocándose en las partes íntimas?’. Nada más, no hay nada más raro en el video; no había animales. ni personas”, explicó la conductora.

Por otra parte, Nadal relató: “Yo me sentía culpable y sucia, avergonzada. No podía ni pensar en besarme con una persona, me daba vergüenza, me dolía la panza. La culpa no era mía, era del otro chabón y de toda la gente que me acusaba. Lo superé, obviamente. Me pasa de decir: ‘Qué mierda fui, ¿cómo yo también era parte de esa mierda?’. Un poco me enojo con esa Ivana, pero está bien que haya pasado para cambiar. Hoy me defino humana, empática y luchadora”.