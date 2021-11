El calvario de Eugenia Tobal tras apoyar a Milei: "No estoy a la altura"

La actriz Eugenia Tobal se arrepintió de mostrarse públicamente a favor de Javier Milei y publicó un insólito descargo tras los polémicos tuits de apoyo a La Libertad Avanza.

La actriz argentina y nueva conductora de El Trece, Eugenia Tobal, generó opiniones divididas en las redes sociales luego de mostrarse a favor de Javier Milei. Tras conocerse el resultado de las Elecciones Legislativas y consagrarse como diputado electo por la Ciudad de Buenos Aires, el líder de La Libertad Avanza fue aplaudido por la protagonista y expareja de Nicolás Cabré. Repudiada, Tobal eliminó los tuits y minutos después publicó un descargo, afectada por los comentarios que recibió.

"No me interesa ni hablar ni pelear por política. No lo hice nunca ni lo haré. Lamento que, atreverse a divertirse con algunos comentarios haga que se se vuelva todo tan agresivo. Chau, no estoy a la altura de Twitter", escribió Eugenia Tobal, arrepentida de los tuits que escribió en apoyo a Javier Milei, y trastornada por los comentarios en su contra que recibió.

La reacción de los usuarios ante los polémicos comentarios de Eugenia Tobal

Por esa situación, varios comentarios en su publicación fueron irónicos y mencionaron a "La China" Suárez, siguiente pareja de Cabré tras separarse de Tobal. "¡Milei es un rockstar! Llenó el Luna", escribió Eugenia Tobal, y en ese momento se armó la trifulca en Twitter. "Aguante La China Suárez", "Perdón, China Suárez" y "Cancelada", fueron algunos de los descargos que se hicieron en base a las palabras de la famosa.

Explosivo mensaje de Gonzalo Heredia tras los resultados de las Elecciones

El actor de La 1-5/18, Gonzalo Heredia, lanzó un contundente análisis político luego de conocerse los primeros resultados oficiales de las Elecciones Legislativas 2021. Sus palabras se hicieron virales en las redes sociales, al igual que horas antes cuando reconoció haber besado la boleta que guardó dentro del sobre.

"Análisis político: lo que nadie, nada, nunca quiere escuchar", expresó Gonzalo Heredia, sembrando una semilla de reflexión tras saberse los datos oficiales que fueron cargados a partir de las 21 horas en el sitio oficial de los resultados electorales. Una vez más, el actor argentino se hizo noticia dentro del marco político tras conocerse el triunfo de Juntos en CABA y la paridad absoluta con el Frente de Todos en Provincia de Buenos Aires.